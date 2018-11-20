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تستعد الفنانة وفاء عامر لتصوير المشاهد الخاصة بها في مسلسل «هجرة الصعايدة» عقب اختيار منتج العمل محمد فوزي مخرجاً جديداً خلفاً للمخرج عمر الشيخ الذي كان سيخرجه.

قالت وفاء إنها لا تستطيع التحدث عن تفاصيل الدور الذي تقوم بتجسيده حسب تعليمات المنتج والمؤلف ناصر عبدالرحمن.

وأشارت إلى أن العمل يشارك فيه كل من سولاف فواخرجي وعمرو عبدالجليل وشريف سلامة ومحمود الجندي ومنذر رياحنة ورشوان توفيق ودينا وأحمد فؤاد سليم.

وأوضحت وفاء عامر أن أحداث المسلسل تدور حول هجرة أبناء الصعيد من الجنوب إلى الإسكندرية أثناء فترة الأربعينيات في القرن الماضي. وسوف يعرض في رمضان القادم. من ناحية أخرى، قالت وفاء إنها شاركت في بطولة مسلسل «الطوفان» والذي جسدت من خلال أحداثه شخصية امرأة من حي شعبي تقوم بالدفاع عن الحق وذلك في إطار كوميدي.

وأشارت إلى أن أبطال مسلسل «الطوفان» فتحي عبدالوهاب وروجينا وأحمد بدير وعبير صبري وأحمد زاهر وآيتن عامر.. وهو من تأليف بشير الديك تتناول أحداثه القيم والمبادئ التي تسود المجتمع.. وأيضاً الرغبة التي تسيطر علي الجميع في الثراء ولو كان ذلك على حساب الضمير .. من ناحية أخرى قالت وفاء عامر إنها في انتظار عرض مسلسلها الجديد بعنوان «السر» للمخرج محمد حمدي والمؤلف حسام موسى وهو دراما اجتماعية.

يشارك في بطولته كل من حسين فهمي ومايا نصري وعزت أبوعوف ونضال الشافعي وتجسد فيه دور امرأة مكافحة حيث تعمل بائعة كبدة من أجل مواجهة متطلبات الحياة بشرف وعفة نفس.. إلا أنها تتعرض للعديد من المشاكل.