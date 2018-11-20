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تنطلق عروض مسرحية الرحمة في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء على صالة مسرح الدسمة . وقد صرح رئيس مجلس ادارة فرقة المسرح الكويتي الفنان أحمد السلمان عن الفرقة ستعيد عروض مسرحية الرحمة الفائزة بجائزة افضل عرض مسرحي متكامل ضمن مهرجان الكويت المسرحي في دورته الاخيرة بالاضافة الى أربعة جوائز اساسية . وتأتي إعادة العرض برؤية اخراجية متجددة يقودها الفنان المتميز فيصل العبيد مع فريق عمل متجدد يأتي تنفيذا لرغبة مجلس ادارةالفرقة بالاعتماد على عناصر الفرقة .

وفي مستهل تصريحه ثمن الفنان احمد السلمان الدعم الايجابي الذي يقدمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وقطاع الفنون على وجه الخصوص بالاضافة للجهود الكبيرة لادارة المسرح وايضا تعاون الفرق المسرحية من أجل إنجاح اعادة هذه التجربة المرتقبة .

وأشار السلمان الى ان أعادة عروض مسرحية الرحمة يأتي ضمن خطة الفرقة لتلبية عدد من الالتزامات الفنية المحلية والعربية والدولية تمت جدولتها على مدى الموسم الجديد .

فيما قال الفنان فيصل العبيد إنه حرص على تقديم رؤية اخراجية اضافية ومتجددة لنص مسرحية الرحمة الذي كتبه الكاتب العراقي القدير عبدالامير شمخي الذي تعاونت معة فرقة المسرح الكويتي عبر عدد من الاعمال المسرحية السابقة .

وقال العبيد : امام الالتزامات المتعددة لفرقة المسرحية لتلبية عدد من الدعوات الرسمية ونظرا لفوز الرحمة بجائزة افضل عرض متكامل خلال مهرجان الكويت المسرحي في دورته الاخيرة 2018 . بالاضافة لحصد جوائز اخرى اساسية ومنها جائزة أفضل ممثل دور أول وجائزة الراحل كنعان حمد للفنان علي الحسيني وجائزة افضل ممثل واعد الفنان مهدى القصاب وجائزة افضل ديكور التي تشرفت بالفوز بها . فقد قررت فرقة المسرح الكويتي اعادة تقديم عروض الرحمة برؤية ومعالجة اخراجية متجددة وفريق عمل يعتمد على عناصر الفرقة . حيث سيشارك في العرض الجديد كل من علي الحسيني وسماح وعبدالله التركماني ومهدى القصاب واحمد العوضي بالاضافة الى الفنان الشاب عبدالله البلوشي .

بدوره، قال الفنان علي الحسيني الفائز بجائزة افضل ممثل دور اول إن عرض الرحمة في تجربته الجديدة يأتي بمواصفات وحلول اضافية ترسخ جيلاً ومرحلة مهمة من تاريخ فرقة المسرح الكويتي وجيل من الكوادر الشابة في مختلف قطاعات الحرفة المسرحية الذي يمثلون رهان مستقبلي لمسيرة المسرح في الكويت بشكل عام . وأشار الى ان فرقة المسرح الكويتي ومسرحية الرحمة امام مجموعة من الالتزامات والارتباطات الفنية لتقديم العرض في عدد من المحافل والمهرجانات العربية والدولية خلال الفترة المقبلة بالاضافة للتحضير الى مهرجان الكويت المسرحي في ديسمبر المقبل .

وفي ختام تصريحه قال الفنان احمد السلمان إن الدعوة مفتوحة لجميع عشاق المسرح وايضا طلبة المعاهد الفنية المتخصصة والجامعات والكليات الرسمية والخاصة للتواصل مع هذا الذي سيكون احد سفراء المسرح في الكويت الى المهرجانات المسرحية العربية والدولية .

