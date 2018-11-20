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سيكون عشاق المسرح في الكويت مساء اليوم الثلاثاء مع إعادة عرض مسرحية «الرحمة» لفرقة المسرح الكويتي والفائزة بجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل في مهرجان الكويت المسرحي في دورته الأخيرة 2018.

والحديث عن «الرحمة» يدعونا للحديث أولاً عن فرقة المسرح الكويتي التي استطاعت أن تراهن على الشباب، على مدى أكثر من عقد من الزمان، فكانت تلك المسيرة الحافلة بالإنجازات ولعل أبرزها جائزة «القاسمي» لأفضل عرض مسرحي عربي عن مسرحية«صدى الصمت» للمخرج المتميز فيصل العميري.

كما أن الحديث عن «الرحمة» يدعونا للتوقف عند الرؤية الجديدة والفريق المتجدد، وهذا يعني ترقب كل ما هو جديد، من هذه الفرقة وجيل المبدعين المتميزين الذين يتحركون بلياقة فنية عالية وبصمات ملؤها التفرد والتجديد.

كما أن «الرحمة» ترسخ منهجية الانفتاح الذي راحت فرقة المسرح الكويتي وكوادرها الفنية تشتغل عليها، بالذات، على صعيد التعاون مع النصوص العربية والعراقية على وجه الخصوص، والتي استطاعت أن تشكل جسراً للتواصل والحوار والتعاون.. وأيضاً تجاوز الأمس.

«الرحمة» تجعلنا نتوقف عند إبداعات وبصمات فنان حقيقي صقلته التجربة والأيام، ألا وهو المخرج والسينوغراف فيصل العبيد. بالإضافة إلى المباراة عالية المستوى في الأداء والتمثيل بقيادة الرائع المتجدد علي الحسيني الذي يدهشنا بالحلول التي يقدمها كممثل عالي الكعب.. ونحن بالانتظار.. وهي دعوة للمتابعة والاستمتاع.

وعلى المحبة نلتقي

