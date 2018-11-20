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شدد الفنان المنتج عبدالله السيف على أهمية الشراكة العربية التي عقدتها « ديتونا للانتاج الفني» مع «إيغل فيلم» ووصفها بانها شراكة ستكون لصالح الدراما الكويتية ومحطة أساسية في الانطلاق الى آفاق فنية أبعد وأرحب وأخصب .

وأشار السيف الى ان بداية التعاون والشراكة المشتركة ستكون من خلال اربعة اعمال درامية جديدة ستجد طريقها الى المشاهد في العالم العربي .

وقال المنتج عبدالله السيف: هكذا شراكة من شأنها الاستفادة من التجارب المشتركة للطرفين سواء الانتاج العربي المتمثل بتجارب «إيغل فيلم» بقيادة المنتج القدير جمال سنان وعبر عبر تجربة «ديتونا للانتاج الفني» والتي باتت تحتل موقعها البارز على خارطة الانتاج الفني التلفزيوني كويتيا وخليجيا .

واستطرد السيف : قطعنا شوطا واسعا في تصوير عملين جديدين الاول «عشاق رغم الطلاق» تأليف الكاتبة علياء الكاظمي واخراج خالد جمال وبطولة نور وسليمان الياسين وانتصار الشراح ومحمد الدوسري وعبدالله بهمن وايمان الحسيني وصابرين بورشيد .

والثاني فهو«غصون في الوحل» تأليف منى النافلي واخراج محمد دحام الشمري وبطولة النجمة المتميزة هدى حسين ومحمد الرشيد وعبدالله الطراروة وفوز الشطي وريم أرحمه وعبدالله السيف وأميرة محمد وانتصار الشراح ولطيفة المقرن.

وأكد السيف على ان هذه الاعمال ستكون جاهزة مع نهاية العام الحالي وستعرض في بداية العام المقبل في عدد من الفضائيات الكويتية والخليجية والعربية . وقال المنتج عبدالله السيف : وفي خط متواز تجري التحضيرات لتصوير مسلسل «لا موسيقى في الاحمدي» تأليف الكاتبة منى الشمري واخراج المخرج القدير محمد دحام الشمري وبطولة جاسم النبهان وعبدالمحسن النمر ونور وفهد العبدالمحسن وفوز الشطي وريم أرحمه وحمد العماني وعبدالله السيف وحشد آخر من النجوم وهو جديدنا للموسم الرمضاني المقبل . وهناك ايضا مسلسلات جديدة أخرى منها مسلسل «أنا أحبك بعد» ويتم حاليا اختيار فريق هذا العمل، بالإضافة لعمل آخر بعنوان «أمنية واحدة لا تكفي» وهذا الأخير من بطولة النجمة هدى حسين . وقال السيف متابعا : شراكتنا مع ايجل فيلم ستكون شاملة للاعمال المحلية وايضا للاعمال التي تقوم «إيغل فيلم» بانتاجها واشير هنا الى ان «ايجل فيلم» حققت على مدى الاعوام الاخيرة مجموعة من الاعمال ومنها «غراند هوتيل» و«دهشة» و«نوس» و«ليالي اوجيني» و«تانجو» وغيرها من الاعمال الدرامية العربية . وهذا التعاون سيقود «ديتونا للانتاج الفني» الى آفاق ابعد على الصعيد العربي مما يمنح الانتاج الكويتي حضورا عربيا أكبر واسع بالاضافة الى المشاركة في عدد من المشاريع الدرامية والتلفزيونية والسينمائية الجديدة .

على صعيد متصل يشارك الفنان عبدالله السيف في بطولة مسلسل «غصون في الوحل» الى جوار النجمة هدى حسين والمخرج القدير محمد دحام الشمري .

