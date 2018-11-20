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البغلي: سعداء بعودة الشيخ ناصر صباح الأحمد لوطنه والحمدلله على السلامة «وقرت عينكم يا أهل الكويت»


عبر رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين وراعي جائزة البغلي للابن البار العم ابراهيم طاهر البغلي ونيابة عن اعضاء مجلس ادارة الجمعية ورئيس واعضاء اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار عن سعادته بعودة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح،الى ارض الوطن قائلا: أسعدنا وأفرحنا خبر وصول النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح الى البلاد من رحلة العلاج ، ونهنئ حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح امير البلاد المفدى بعودة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح، الحمدلله على السلامة وقرت عينكم يا أهل الكويت مشافى معافى من رحلته العلاجية.


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