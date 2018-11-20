وطن النهار

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ان الاجتماع الرابع للجنة وزراء الشؤون الاجتماعية ولجنة وزراء العمل في دول مجلس التعاون،سوف يناقش بنود جدول الاعمال والتي ستشمل التشريعات الموحدة ولاسيما في موضوع الاعاقة والعمل التطوعي املة ان يتم اعتمادها ورفعها للقادة واقرارها لترى النور كل حسب دستوره وقانونه لافتة إلى ان الاجتماع سيتطرق لمناقشة قضايا المسنين وتوحيد العمل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال رعايته وحضورها الاحتفال التكريمي التاسع للمشروعات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي، لافتة إلى أن الاجتماع الرابع للجنة وزراء الشؤون الاجتماعية ولجنة وزراء العمل في دول مجلس التعاون سيتطرق لمناقشة قضايا المسنين وتوحيد العمل الاجتماعي، حيث هناك استراتيجية متكاملة يجري متابعتها لمعالجة أي خلل حال وجوده، ليتم دعمها وفق كل دولة

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين العم ابراهيم البغلي اثناء تكريمه في الاحتفال التكريمي التاسع للمشروعات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي التي نفذتها مؤسسات القطاعين الاهلي والخاص ان مبادرة وزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون في تكريم المشروعات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي يعبر عن مدى اهتمام وزراء دول مجلس التعاون الخليجي في دعم المشاريع الاجتماعية . وأشار البغلي الى ان تكريم الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين جاء بناءا على تنظيم الجمعية مسابقة التميز العلمي للبحوث والدراسات المتخصصة في رعاية وتأهيل المسنين.

مضيفا انه حرصا من الجمعية على مواكبة كافة الأحداث على الأصعدة كافة اطلقت الجمعية مسابقة التميز العلمي للبحوث والدراسات المتخصصة لرعاية وتأهيل المسنين واستحدثت لجنة العمل التطوعي في الجمعية، حيث توجهت الجمعية لضرورة الاهتمام بإعداد البحوث والدراسات المتخصصة في مجال خدمة ورعاية وتأهيل حالات المسنين المستفيدة بصفة مستمرة من خدمات الدولة بدرجة تضمن لهم مواكبة التطورات والمتغيرات العالمية في مجال الرعاية والتأهيل الاجتماعي، حيث تم إطلاق مسابقة التميز العلمي لأفضل بحث علمي ودراسة متخصصة في مجال رعاية وخدمة وتأهيل حالات المسنين المستفيدة بصفة مستمرة من خدمات الدولة بدرجة تضمن لهم مواكبة التطورات والمتغيرات العالمية في مجال الرعاية والتأهيل الاجتماعي.

وأكد البغلي ان تنظيم الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين لجائزة التميز العلمي للبحوث والدراسات المتخصصة في رعاية وتأهيل المسنين الهدف منه تحقيق أهداف الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين .

وتنمية الإدراك والوعي المجتمعي بقضايا المسنين في دولة الكويت .

ودعم الخدمات المقدمة من الهيئات الحكومية والأهلية للمسنين . وتعزيز التضامن وتعميق المواطنة بين كافة شرائح وأطياف المجتمع الكويتي

وحث وتشجيع الأفراد والمتخصصين على الأهتمام بقضايا المسنين .

تشجيع الباحثين والمختصين بأعداد وتقديم بحوث علمية وفقا لخطوات المنهج العلمي السليم.

والاستفادة من أقتراحات وتوصيات ونتائج البحوث العلمية في تطوير ورفع مستوى الخدمة والرعاية والتأهيل المقدمة للمسنين في جميع المجالات .

وإتاحة الفرصة للمسنين وذويهم لمواكبة التطورات والتقدم العلمي والمتغيرات العالمية في مجال رعاية وخدمة وتأهيل المسنين .

واشاد البغلي بتنظيم الحفل الذي يؤكد مدى اهتمام وزراء دول الخليج بالنجاح الذي يحققه القطاع الخاص في مجال تطوير أسواق العمل والمساهمة في الحياة الاجتماعية، بما يحقق الحياة الكريمة لأبناء مجتمعنا الخليجي.

كما شكر البغلي وزيرة الشؤون الاجتماعية العمل هند الصبيح على رعايتها وحضورها هذا الحفل وان اهتمام الصبيح ليس بغريب عليها فهي دائمة سابقة في دعم الانشطة والخدمات التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني في خدمة ورعاية وتأهيل المسنين وخصوصا رعايتها ودعمها الدائم للانشطة وفعاليات جائزة البغلي للابن البار.

وتقدم البغلي بالتهئنة للجميع والمكرمين والمكرمات من مؤسسات المجتمع المدني في المشروعات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي .

