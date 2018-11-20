وطن النهار

ان استـحـداث جـائـزة التميز العلمي لأفضل بحث علمي ودراسة متخصصة في مجال رعاية وخدمة وتأهيل المسنين يأتي سعياً إلى تحقيق أهداف الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين بشأن نشر الوعي بين المسنين وأسرهم عن خدمات رعاية المسنين التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية وتوعيتهم بقانون رعاية المسنين، والعمل على توعية المسنين والأسر والمجتمع بسمات الشيخوخة والتطورات التي تطرأ على المسنين نتيجة الشيخوخة وكيفية المساعدة على تجاوز مشكلاتهم ، والعمل على إتمام الــدور الحكومي الشامل في خدمة المسنين من خلال توفير جميع سبل الدعم لهذا الدور الـعام وبما يعود بالنفع على المسنين وخدمتهم، وأحد أوجه السعي يتم من خلال الاهتمام بإعداد البحوث والدراسات المتخصصة في مجال خدمة ورعاية وتأهيل حالات المسنين المستفيدة بصفة مستمرة من خدمات الدولة بدرجة تضمن لهم مواكبة التطورات والمتغيرات العالمية في مجال الرعاية والتأهيل الاجتماعي والنفسي والصحي والطبي والتأهيلي .

حرص مجلس إدارة الجمعية على إتاحة الفرصة لجميع شرائح وأطياف المجتمع الكويتي من المتخصصين للتفاعل الإيجابي بدعم توجه الجمعية في تنفيذ وإعداد البحوث العلمية والدراسات التخصصية المتعلقة برعاية وخدمة وتأهيل المسنين والمشاركة في الفعاليات والأنشطة المصاحبة لها ، وانطلاقاً من مسؤوليتنا الأدبية والاجتماعية تجاه تعزيز دور المسنين في المجتمع ، وإيماناً منا بأهمية الاستمرار في تنفيذ برنامج الشراكة الاجتماعية وأهمية دور أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في دعم البرامج والأنشطة المعنية برعاية وخدمة وتأهيل المسنين .

لذا تم تنظيم مسابقة لأفضل بحث علمي ودراسة متخصصة في مجال رعاية وخدمة وتأهيل المسنين ضمن أنشطة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين وتم تنظيم المسابقة تحت مسمى جائزة التميز العلمي للدراسات والبحوث المتخصصة في رعاية وتأهيل المسنين لتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على مختلف أطياف وشرائح المجتمع.

حرصت الجمعية على مراعاة جانب التحكيم والتقييم للبحوث والدراسات المشاركة بما يضمن ويحقق العدالة العلمية والمهنية عند دراستها من قبل لجنة التحكيم والتقييم والتي حرصت الجمعية على تعيينها من قبل مجموعة من الأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة في هذا المجال والميدان برئاسة: د. سهام القبندي أستاذ التخطيط الاجتماعي في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت.

كما نؤكد من خلال تنفيذنا لعدد من البرامج والأنشطة ومن ضمنها هذهالمسابقة التي نتج عنها أبحاث ودراسات تناولت مواضيع وعناوين من شأنها دعم المفاهيم الحديثة في رعاية وتأهيل المسنين ما يؤكد الدور الاجتماعي المهم الذي تؤديه الجمعية لمساندة القطاع الحكومي في تنفيذ خطة التنمية للدولة وخاصة فيما يتعلق بقضايا كبار السن ، يمثل حجر أساس وزاوية في تفعيل دور أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في الدولة، وهذا ما أكدته التوجهات العملية في الدولة بإشهار الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين كأحد التنظيمات الأهلية التي تعمل في مجالات رعاية وخدمة وتأهيل المسنين في الكويت بهدف تحقيق التكامل الاجتماعي في الدولة .

ونشكر جميع الباحثين والناشطين أفراداً ومؤسسات، من المشاركين في هذه المسابقة المتميزة والتي تعتبر الاولى والفريدة من نوعها على مستوى دولة الكويت ، مساهمة منهم في دعم رسالة الجمعية. إبراهيم طاهر البغلي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين وراعي جائزة البغلي للابن البار

