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الفائزون بجائزة التميز العلمي للبحوث والدراسات المتخصصة في رعاية وتأهيل المسنين


رئيس مجلس إدارة الجمعية ابراهيم البغلي ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية علي حسن يكرمون الفائز بالمركز الاول
الباحث عباس حسين علي سبتي
عن بحث «بناء فريق عمل تطوعي لرفع المعاناة النفسية عن كبار السن من الجنسين»
رئيس مجلس إدارة الجمعية إبراهيم البغلي ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية علي حسن يكرمون الفائز بالمركز الثاني.
الباحثة جمانة فؤاد حيدر الوزان.
عن بحث «دور التصميم المعماري في تحسين حالة المسنين».
رئيس مجلس إدارة الجمعية إبراهيم البغلي ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية علي حسن يكرمون الفائز بالمركز الثالث
الباحثة خلود عبدالله السيد الرفاعي
قياس مدى معرفة المسنين
بالخدمات المنزلية المتنقلة التابعة لدار رعاية المسنين وقبولهم استخدام تلك الخدمات


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