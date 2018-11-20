عربيات ودوليات

الرياض- كونا- د. ب. أ: نفت الرئاسة العراقية امس أن تكون بغداد تلعب «دور الوساطة» بين السعودية وإيران. ونشرت الرئاسة، على موقعها الإلكتروني، «نفيا وتوضيحا» لخبر نشرته وسائل إعلام خليجية بأن «إيران تعرض التفاوض على السعودية، وأن الرئيس العراقي اقترح التوسط وحمل رسالة للرياض من نظيره الإيراني». ونفت الرئاسة الخبر وشددت على «ضرورة أخذ المعلومات الدقيقة من مصادرها الموثوقة».

وأضافت «فيما يخص التفاصيل المتعلقة بجولة رئيس الجمهورية برهم صالح الأخيرة فإننا نكرر ما قاله رئيس الجمهورية في جميع لقاءاته من أن العراق لا يلعب دور الوساطة بقدر سعيه لضرورة تجنيب العراق تداعيات الصراع في المنطقة». ونقل البيان عن الرئيس تأكيده أن «العراق هو نقطة تلاقي المصالح المشتركة بين محيطه العربي والإقليمي في إطار سعيه لتوطيد الصداقة والأخوّة، مع حفظ تام للسيادة واحترام البلدان الأخرى».

من جهة ثانية، اعرب الرئيس العراقي برهم صالح امس عن تطلعه إلى ان تشهد العلاقات العراقية الخليجية مزيدا من النمو والتطور. وقالت أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان صحافي ان ذلك جاء خلال لقاء صالح مع الأمين العام لمجلس التعاون د. عبداللطيف الزياني بمناسبة زيارة الرئيس العراقي للمملكة العربية السعودية. ونقل البيان عن صالح القول ان ذلك يأتي تأكيدا لما يجمع بين دول مجلس التعاون والعراق من روابط الأخوة والمحبة والتاريخ المشترك والمصير الواحد وسعيا لتعزيز علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات.

واضاف انه تم خلال اللقاء بحث علاقات الأخوة والتعاون المشترك بين مجلس التعاون والعراق والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين كما تم بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

