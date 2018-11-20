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القدس- أ. ف. ب: أعلن وزير التعليم الإسرائيلي امس أنه لن ينسحب من الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتانياهو في الوقت الراهن رغم الخلافات الحادة، ما ينزع فتيل أزمة هددت بالاطاحة بالحكومة والدعوة لانتخابات مبكرة.

ويأتي إعلان الوزير نفتالي بينيت بعدما هدد حزبه «البيت اليهودي» في وقت سابق بالانسحاب من ائتلاف نتانياهو إذا لم يتم منح الوزير حقيبة الدفاع. ورفض نتانياهو إسناد الوزارة لبينيت، أحد كبار المنافسين السياسيين رغم أزمة الائتلاف الحكومي.

وقال بينيت الذي يشغل حزبه اليميني المتطرف ثمانية مقاعد في البرلمان إنه سيمنح نتانياهو الوقت لتصحيح مسار الأمور في سلسلة قضايا.

واضاف في بيان للصحافيين بث مباشرة على التلفزيون «اذا كان رئيس الوزراء جادا في نواياه وأنا أريد ان أصدق ما قاله فانني أقول لرئيس الوزراء إننا نسحب حاليا كل مطالبنا السياسية وسنساعدك في المهمة الصعبة». وأقر بالعواقب التي يمكن أن يواجهها بتراجعه عن تهديده السابق.

وقال «أعلم بأنني سأدفع ثمنا سياسيا إنها ليست نهاية العالم، تكسب البعض وتخسر البعض».

وأضاف «الأفضل أن يهزمني رئيس الوزراء في معركة سياسية من أن يهزم (زعيم حماس إسماعيل) هنية إسرائيل». وتأتي تصريحات بينيت غداة خطاب متلفز لنتانياهو اعلن فيه أنه سيتولى في الوقت الحالي بنفسه حقيبة الدفاع التي شغرت باستقالة افيغدور ليبرمان، وسيعمل على إقناع شركائه في الائتلاف بالبقاء في الحكومة. ورفض الدعوات «غير المسؤولة» لإجراء انتخابات مبكرة بسبب ما وصفه وضعا أمنيا صعبا تواجهه إسرائيل.

ودافع نتانياهو في كلمته أيضا عن خبرته الأمنية ساعيا للرد على انتقادات الأسبوع الماضي لوقف إطلاق النار الذي وضع حدا لأعنف تصعيد بين إسرائيل وفصائل فلسطينية في غزة منذ حرب 2014.

وتسببت استقالة وزير الدفاع ليبرمان الأسبوع الماضي احتجاجا على وقف إطلاق النار بأزمة حكومية.

وبعد انسحاب ليبرمان مع حزبه «إسرائيل بيتنا» باتت غالبية ائتلاف نتانياهو في الكنيست (120 مقعدا) تقتصر على مقعد واحد.

وموعد الانتخابات القادمة في نوفمبر 2019. ورد بينيت على تصريحات نتانياهو من أن إسرائيل لديها وضعا أمنيا معقدا بشكل خاص، بالقول إن إسرائيل كثيرا ما واجهت تهديدات وتمكنت من التغلب عليها.

واتهم في نفس الوقت نتانياهو باتباع سياسة دفاع انهزامية.

