عربيات ودوليات

دبي- أ. ف. ب: أعلنت الحكومة اليمنية رسميا امس مشاركتها في محادثات السلام التي تحاول الأمم المتحدة عقدها في السويد خلال الاسابيع المقبلة لانهاء النزاع في البلد الغارق في حرب مدمرة منذ سنوات.

وقالت وزارة الخارجية في السلطة المعترف بها دوليا في بيان نشرته وكالة «سبأ» إن الحكومة أكدّت في رسالة وجهتها الى مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث أنها سترسل وفدا لتمثيلها في المفاوضات. ودعت الحكومة في رسالتها الامم المتحدة الى «الضغط على الميليشيات الحوثية للتجاوب مع الجهود الأممية والحضور الى المشاورات دون قيد أو شرط».وطالبت باتخاذ «موقف حازم من أي تعطيل قد تقوم به الميليشيات لتأخير أو عدم حضور المشاورات في موعدها المحدد».

ويسعى غريفيث إلى عقد محادثات سلام جديدة في السويد خلال في الاسابيع المقبلة، بدعم من دول كبرى في مقدمها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. وقد أعلن غريفيث أمام مجلس الأمن الدولي الجمعة أنّ الحكومة اليمنية، والحوثيين أظهروا «التزاما متجدّدا» بالعمل على حل سياسي وقدّموا «ضمانات مؤكدة» بأنهم سيشاركون في المحادثات.

