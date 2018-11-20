عربيات ودوليات

نظمت وزارة الأوقاف المصرية أمس احتفالا كبيرا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي وشيخ الأزهر د. أحمد الطيب ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة ولفيف من رجال الدين والسياسيين والإعلاميين والشخصيات العامة.. وقال السيسي في كلمته بعدما هنأ الأمتين العربية والإسلامية «إننا وإذ نحتفي بذكرى مولد نبي الرحمة والإنسانية نسأل الله أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات وأضاف السيسي، إن رسالة الإسلام التي تلقاها سيد الخلق وأشرفهم صلى الله عليه وسلم صاحب هذه الذكرى العطرة والذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، حرصت على إرساء قواعد التعايش السلمي بين البشر وحق الناس جميعا في الحياة الكريمة، دون النظر للدين أو اللون أو الجنس، فقد خلقنا المولى شعوبًا وقبائل متنوعين ثقافيا ودينيا وعرقيًا لكي نتعارف، فما أحوجنا اليوم إلى ترجمة معاني تلك الرسالة السامية إلى سلوك عملي وواقع ملموس في حياتنا ودنيانا».

وأضاف السيسي أن «ديننا الحنيف علمنا، إنه لا إكراه في الدين ليرسخ بذلك قيم التسامح وقبول الآخر، ومن دواعي الأسف أن يكون من بيننا من لم يستوعب صحيح الدين وتعاليم نبينا، فأخطأ الفهم وأساء التفسير وهجر الوسطية والاعتدال منحرفا عن تعاليم الشريعة السمحة ليتبع آراء جامحة ورؤى متطرفة متجاوزا بذلك ما جاء في القران الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من حرمة النفس وقدسية حمايتها وصونها من الأذى والاعتداء».

من جهته، قال شيخ الأزهر، إن ذكرى المولد النبوي الشريف تثير في وعي كل مسلم وكل من يعرف هذا النبي الكريم ويعرف سيرته ويقدره حق قدره تثير عوالم من ذكريات العظمة والعظماء الذين غيروا التاريخ وأنقذوا الإنسانية وصححوا مسارها وكانوا حلقة الوصل في تبديل ظلمات الأرض بأضواء السماء.

وأضاف الطيب أن هذا النبي العالي القدر العظيم الجاه الذي يحتفل بمولده اليوم نحو مليار ونصف المليار من أتباعه في مشارق الأرض ومغاربها له في رقابنا نحن المؤمنين به وبسنته وتعاليمه وتوجيهاته أكثر من حق وأكثر من واجب، لأنه لم يكن عظيما في باب واحد من أبواب العظمة الإنسانية يشد الأنظار ويدهش العقول ولكنه كان مجمع العظمة في كل أبوابها التي تستوجب الاحترام والتوقير في كل عصر.

