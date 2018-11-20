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واشنطن- الوكالات: طالب سيناتور أميركي جمهوري معارض للرئيس دونالد ترامب بأن يُجري الحزب الجمهوري انتخابات تمهيدية لاختيار مرشحه للاستحقاق الرئاسي المقبل في 2020، وذلك خلافا لما دأب عليه الحزبان من اعتبار الرئيس المنتهية ولايته المرشح الطبيعي لحزبه اذا ما كان يرغب بتولي ولاية ثانية، وهو ما ينطبق على ترامب.

وقال جيف فليك السيناتور عن ولاية أريزونا ان «على أحدهم الترشح عن الحزب الجمهوري، على الأقل لتذكير الجمهوريين بما يعنيه أن تكون محافظا وما يعنيه أن تكون محترما أيضا». وردا على سؤال بشأن امكانية أن يترشح هو نفسه ضد ترامب قال فليك «لا أعتقد ذلك»، مضيفا «هناك مرشحون أفضل». وحذر فليك الذي يغادر منصبه في يناير 2019، من أن الناخبين في ولايته التي كانت في السابق معقلا للجمهوريين يرفضون المرشحين «الملتصقين بالرئيس». وتابع «أعتقد أننا نشهد ذلك أيضا في أجزاء أخرى من البلاد. نحن نفقد الضواحي».

وكشف فليك اسمي مرشحين محتملين لمنافسة ترامب هما السيناتور عن ولاية نبراسكا بن ساسي، وحاكم أوهايو جون كايسك، المرشح الخاسر في الانتخابات التمهيدية الأخيرة للحزب وأكد ترامب خلال حملة انتخابات منتصف الولاية أنه واثق بنسبة «100%» من أنه سيخوض السباق الرئاسي في 2020 للفوز بولاية ثانية.

من جهة ثانية أعلن الرئيس الأميركي في مقابلة تلفزيونية أنه يفكر في استبدال ما يصل الى خمسة من كبار مستشاريه، الا أنه أكد أن ادارته «تسير على أفضل حال». وقال ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز «أفكر حاليا في ثلاثة أو أربعة أو خمسة مناصب ربما ينتهي الأمر باثنين. ولكن أحتاج الى المرونة». ونفى الرئيس الجمهوري تقارير بأن البيت الأبيض يعاني من التخبط وسط تزايد الضغوط من التحقيق الجاري في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها في 2016، مشددا على أن الموظفين يعملون كالمعتاد. الا أنه رفض تكرار التأكيدات السابقة بأن جون كيلي سيبقى في منصبه رئيسا لموظفي البيت الأبيض حتى 2020. وقال عن كيلي «هناك بعض الأمور التي يفعلها وأحبها، وهناك بعض الأمور التي يفعلها ولا أحبها» ورغم أنه قال ان كبير موظفي البيت الأبيض «يقوم بعمل رائع بالعديد من الطرق» الا أنه اعتبر أن كيلي «سيرغب في مرحلة ما في الانتقال الى شيء آخر».

وقال «هناك احتمال» بأن يتم استبدال كريستين نيلسن التي تشغل حاليا منصب وزيرة الأمن الداخلي. وأضاف «تعجبني جدا، وأحترمها جدا»، لكنه قال «أودها أن تكون أكثر تشددا بالنسبة للحدود (مع المكسيك). أكثر تشددا بكثير».

كما دافع ترامب عن قرار مكتب زوجته ميلانيا الأربعاء اصدار بيان غير معتاد يدعو الى اقالة نائبة مستشار الأمن القومي ميرا ريكارديل، وهو ما حدث في اليوم التالي. وأقيلت ريكارديل من منصبها الخميس وعينت في منصب جديد لم يحدد. وتردد أن السيدة الأولى غضبت بسبب تدخل ريكارديل في رحلتها الأفريقية الأخيرة. وقال ترامب عن تدخل زوجته «أعتقد أنه أمر مقبول» مشيرا الى أن ريكارديل «كانت معي لفترة طويلة رغم أنني لا أعرفها».

