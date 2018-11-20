عربيات ودوليات

باريس الوكالات: تواصلت الاحتجاجات في فرنسا ضد الزيادة في أسعار الوقود، مخلفة منذ السبت الماضي، قتيلا واحدا وأكثر من 400 اصابة. وقالت وسائل اعلام محلية ان محتجين يرتدون «سترات صفراء» أغلقوا الطرقات بسياراتهم، مضيفة أن مثل هذه الاحتجاجات شهدتها المدن الكبرى مثل بوردو، وتولوز، وليون.

وصرح منظمو الاحتجاجات الذين أُطلق عليهم «أصحاب السترات الصفراء» بأنهم في انتظار اجراء من الحكومة الفرنسية بهدف تسوية الأزمة. وطالب منظمو الاحتجاجات بضرورة عقد لقاء بين ممثلي أصحاب «السترات الصفراء» والحكومة، في قصر الاليزيه. وقد انطلقت الاحتجاجات في فرنسا يوم السبت الماضي، اثر اعلان الحكومة عن زيادات في أسعار المحروقات، وشارك فيها نحو 300 ألف متظاهر.

