عربيات ودوليات

سواء سميت بعملية «بناء الثقة»، أو بـ«الاتاوة» كان من الجلي أن قمة الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والكوري الشمالي كيم يونغ أون لم تسفر عن أي تقدم ملموس نحو نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية. ورداً على الانتقادات المبررة لهذه المحادثات، وضعت ادارة ترامب جدولا زمنيا طموحا لتحييد التهديد الذي يشكله برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية. وفي مقابلة مع مستشار الأمن القومي جون بولتون، أشار الى امكانية «تفكيك جميع أسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ البالستية في غضون عام»، ولكن فقط في حال اتخذت بيونغ يانغ القرار الاستراتيجي بالعمل مع الغرب. لكن الواضح الآن أنهم لم يتخذوا هذا القرار بعد. لكن الغريب أن التعنت الكوري الشمالي لم يقابل بأي تصلب متبادل في موقف ادارة ترامب. بل وعلى العكس، يبدو أن الطرف الوحيد الذي ينحني في هذه المفاوضات هو البيت الأبيض.

فبعد وقت قصير من قمة ترامب كيم، بذلت كوريا الشمالية بعض الجهود الروتينية للظهور في موقف المبادر في تدابير بناء الثقة. فوفقاً لتحليل صور الأقمار الصناعية، بدأت بيونغ يانغ بتفكيك موقع اختبار محرك الصواريخ البالستية بعد فترة قصيرة من قمة سنغافورة، الأمر الذي حظي باشادة الجميع كخطوة حقيقية في اتجاه ابطاء تقدم كوريا نحو آلية تسليم يمكن أن تهدد البر الأميركي. لكن وللأسف كان كل ماحدث مجرد استعراض.

ووفقا لتحليل لاحق لصور الأقمار الصناعية، استمرت كوريا الشمالية في الاحتفاظ بـ أو اجراء تحسينات على أكثر من 12 موقع سري يمكن استخدامها لانتاج تكنولوجيا الصواريخ التقليدية ذات القدرة النووية. وقد رد الرئيس على هذا التطور الخطير بالقول أنها لم تكن صفقة كبيرة. وقال ت رامب في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي: «نحن لسنا في عجلة من أمرنا». ثم في تغريدة لاحقة، كشف ترامب قائلاً «نحن على علم تام» بهذه المواقع السرية. وأضاف بالقول أنه «لا شيء جديد» وأن مايحدث ليس بـ«خارج عن المألوف»، ما بدى وكأنه نوع من التطمين.

في الواقع، تعلم واشنطن تمام العلم أن كوريا الشمالية لم تتوقف أبداً عن انتاج مركبات اطلاق الصواريخ الباليستية ومحركات الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب، ولكن الاقرار بذلك بأن ذلك من شأنه أن يقضي على احتمال نزع السلاح في أي وقت قريب.

والآن، يبدو أن البيت الأبيض يتخلى عن مطلبه طويل الأمد برؤية أي عمليات جرد من قبل كوريا الشمالية.

ومؤخرا، أصر نائب الرئيس الأميركي مايك بنس على أنه من «الحتمية المطلقة» أن تكشف كوريا الشمالية عن قدراتها، لكن الادارة كانت تأمل بتحقيق ذلك بعد قمة ترامب ثانية مع كيم جونغ أون. لكن اذا كانت القمة الأولى بين زعيم هذا النظام الاجرامي القاتل وزعيم العالم الحر لم تؤد الى تقدم ملموس، فما الذي يعتقد البيت الأبيض أنه سيحققه بالسماح له خداعهم مرتين؟

لقد ألانت ادارة ترامب من موقفها، وقدمت تنازلات سعي الكوريين الشماليين اليها طيلة عقود من الزمن، لكن الكوريين الشماليين وافقوا فقط على السماح للمفتشين الدوليين بالعودة الى البلاد يبدو أن ادارة ترامب تعتقد أنه بامكانها الجمع بين الأمر ونقيضه. فكان رفض ايران تسليم مخبأ سري للاستخبارات متعلق ببرنامجها النووي، على حد تعبير بومبيو، دلالة على حقيقة أن الاتفاقات النووية «مبنية على الأكاذيب». وكان هذا التعتيم دليلاً على أن ايران لم تكن تهدف أبداً الى نزع السلاح النووي بالكامل والتخطيط لاعادة تشغيل برنامجها النووي في أقرب فرصة مناسبة... من المحتمل أن يكون هذا التقييم صحيحًا، ولكن ماذا يمكن أن يقال عن رفض كوريا الشمالية التعاون مع مطالب واشنطن؟ وماذا يمكن أن تجني بيونغ يانغ عبر خداع هذه الادارة أكثر من العقوبات الاقتصادية التي أظهرت القدرة على استيعابها؟

الواقع أن ترامب يرسل باشارات متضاربة من خلال معاقبة بيونغ يانغ على سلوكها الكاذب في الوقت الذي يكافئ فيه كيم بمؤتمر قمة. يجب أن ينتهي كل هذا. فاذا كان الرئيس جادا بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية قبل نهاية فترته الرئاسية الأولى، فسيحتاج الى تبني سياسة تحقق هذه النتيجة. أما المهزلة الحالية فستجعل الخيار العسكري فقط النتيجة الأكثر احتمالاً.

COMMENTARY

بقلم : نوح روثمان

صحافي أميركي