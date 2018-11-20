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طهران الوكالات: أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن بلاده ستواصل تصدير النفط متهما أميركا بأنها كانت تريد أن ترى ايران في فوضى بتاريخ 4 نوفمبر في حين بدأ وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت زيارة الى طهارن تهدف الى بحث مستقبل الاتفاق النووي وملفات المنطقة خصوصا في سورية واليمن.

وفي كلمة ألقاها في مدينة خوي، التابعة لمحافظة أذربيجان شمال غربي ايران قال روحاني ان «شعبنا سيرد على أميركا في 11 فبراير «الذكرى السنوية لانتصار الثورة الاسلامية» وصرح الرئيس الايراني بأن «العقوبات الأميركية على ايران جزء من حرب نفسية تشنها واشنطن على طهران، مصيرها الفشل وأن ايران ستواصل تصدير النفط». وأضاف «تلومنا أميركا على فشلها في المنطقة من اليمن الى العراق، لن نستسلم لهذا الضغط الذي يعد جزءا من الحرب النفسية ضد ايران». وتابع «فشلوا في ايقاف صادراتنا النفطية، سنستمر في التصدير». وشدد روحاني على أن «ايران ستمرغ أنف أميركا بالتراب».

الى ذلك قالت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية «ارنا»، ان زيارة هانت تشمل لقاء نظيره الايراني محمد جواد ظريف، وعدد آخر من كبار المسؤولين من بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني.

من جهتها أشارت الخارجية البريطانية الى أنّ هذه الزيارة هي الأولى لوزير خارجيّة غربي الى ايران منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقّع مع طهران. وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل أحادي في مايو من هذا الاتّفاق الذي تمّ توقيعه في عام 2015 ويهدف الى منع ايران من صنع قنبلة نووية. ومذّاك، أعاد ترامب فرض كلّ العقوبات التي كانت قد رفِعت عن ايران بعد توقيع الاتفاق.

وقال هانت في بيان انّ «الاتّفاق حول النووي الايراني يبقى عنصرا ضروريا للاستقرار في الشرق الأوسط من خلال القضاء على تهديد ايران النووية». لكنّه حذّر من أنه «يجب علينا أيضًا أن نرى نهاية لنشاط ايران المزعزع للاستقرار في بقيّة المنطقة اذا ما أردنا معالجة الأسباب الأساسيّة للتحدّيات التي تُواجهها المنطقة».

وسثير هانت مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف قضايا «ايرانيين بريطانيين أبرياء محتجزين في ايران» و«يجب أن يعودوا الى عائلاتهم في المملكة المتحدة». وقال هانت «سمعت الكثير من القصص الحزينة عن عائلات أُجبرت على الانفصال الرهيب. لذلك أنا آت الى ايران مع رسالة واضحة الى قادة البلاد: سجن الأبرياء لايمكن ولاينبغي أن يُستخدم كوسيلة للضغط الدبلوماسي» كما يناقش هانت الحرب في اليمن ويؤكّد على «قلقه العميق» حيال تقارير تفيد بأنّ ايران قد تكون قدّمت صواريخ بالستيّة وأسلحة الى الحوثيّين «في انتهاك لقرارات مجلس الأمن» وهو أمر «مزعزع ويتعارض مع الجهود الدبلوماسية لانهاء النزاع» بحسب البيان.

