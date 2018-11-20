عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: كشف «المرصد السوري لحقوق الانسان» المعارض أن رتلا من قوات تابعة لدولة خليجية وصل مؤخرا منطقة خطوط التماس بين قوات سورية الديموقراطية «قسد» وتنظيم «داعش» في ريف دير الزور. ونقل المرصد المحسوب على «الاخوان المسلمين» ومقره في بريطانيا، عن «مصادر موثوق بها» تأكيدها أن الرتل وصل الى منطقة خطوط التماس مع آخر جيب لتنظيم «داعش» في شرق الفرات، بريف دير الزور الجنوبي الشرقي قبل نحو 72 ساعة ثم خرج من تلك المنطقة بعد ساعات.

ولم يذكر المرصد اسم الدولة التي أرسلت قواتها الى دير الزور مؤكدا أنه شوهدت في المنطقة عربات مختلفة عن ما لدى التحالف الدولي يتحدث سائقوها باللغة العربية.

وأفاد «المرصد» «قوات سورية الديموقراطية» والتحالف يستكملان التحضيرات لشن هجوم حاسم على مواقع التنظيم في المنطقة.

على صعيد متصل يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة حول سورية يلقي فيها المبعوث الخاص ستيفان دي ميستورا بيانا حول تطورات العملية السياسية وموقف الأمم المتحدة من تشكيل اللجنة الدستورية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قال انه في حال عدم السماح لدي ميستورا بتشكيل اللجنة الدستورية وحل عقدة المجموعة المستقلة الثالثة مع الحكومة السورية، وفقا لاتفاق سوتشي بحلول شهر ديسمبر فان الأمم المتحدة ستنهي دورها في الاشراف على العملية السياسية السورية وستترك الملف برمته لروسيا.

وكان من المفروض أن يذهب دي ميستورا الى نيويورك لتقديم هذه الاحاطة الأخيرة ولكن بعد أن تم تمديد تفويضه الى نهاية ديسمبر، بدلا من نهاية نوفمبر، فستكون احاطته الأخيرة في شهر ديسمبر القادم. وقالت مصادر دبلوماسية رفيعة ان دي ميستورا سيحضر قمة للدول الضامنة لسوتشي في تركيا خلال شهر ديسمبر القادم ويصحبه غير بيدرسن الدبلوماسي النرويجي المخضرم والمبعوث الخاص الجديد الى سورية.

الى ذلك تشهد مدينة عفرين في شمال سورية اقتتالا داخليا غير مسبوق بين فصائل سورية موالية لأنقرة، تسببت بمقتل 25 مقاتلا على الأقل وأثارت الذعر بين السكان، وفق ما أفاد المرصد السوري في حصيلة جديدة. وتسيطر القوات التركية مع فصائل سورية موالية لها منذ مارس على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية في محافظة حلب، بعد هجوم واسع شنته ضد المقاتلين الأكراد وتسبب بنزوح عشرات الآلاف من السكان.

