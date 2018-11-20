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عربيات ودوليات

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وفد برلماني أردني يجري أول زيارة إلى دمشق منذ 2011


دمشق الوكالات: بدأ وفد من مجلس النواب الأردني، امس زيارة الى دمشق هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة السورية قبل سبع سنوات، شهدت خلالها توتر العلاقات رغم عدم قطع العلاقات الدبلوماسية.
وقالت تقارير من عمان ان الوفد النيابي سيبحث «تعزيز التعاون البرلماني» المشترك بين البلدين وأشارت الى ان الرئيس السوري بشار الأسد سيلتقي بالوفد الذي يجري محادثات ايضا مع رئيسي الحكومة ومجلس الشعب كما سيلتقي مع وزير الخارجية وليد المعلم.
ويضم الوفد النيابي كلا من طارق خوري الذي اطلق مبادرة الزيارة، ورئيس لجنة الخدمات العامة والنقل خالد أبو حسان، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية نضال الطعاني، ورئيس لجنة السياحة والآثار أندريه الحواري ورئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية هيثم الزيادين، ورئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان عواد الزوايدة، ومقرر لجنة التحقيق مصطفى ياغي، وقيس زيادين.


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