دوليه

بلغ منتخبا إنكلترا وسويسرا الدور نصف النهائي دوري الأمم الأوروبية بعد فوز الأول على كرواتيا 2-1 في المجموعة الرابعة، والثاني على بلجيكا 5-2 في المجموعة الثانية، ولحقت إنكلترا وبلجيكا بالبرتغال التي تأهلت إلى المربع الذهبي عن المجموعة الثالثة بعد تعادلها السلبي مع إيطاليا السبت الماضي.

في المباراة الأولى، قاد البديل جيسي لينغارد وهاري كين إنكلترا الى المربع الذهبي، بعدما قلبا الطاولة على كرواتيا وحولا تخلف بلادهما الى فوز 2-1 في لندن على ملعب ويمبلي. وانتزعت إنكلترا بطاقة التأهل الى المربع الذهبي الذي يبلغه متصدر كل مجموعة، من إسبانيا وتسببت بهبوط كرواتيا، وصيفة بطلة مونديال روسيا 2018، الى المستوى الثاني ما سيؤثر على وضعها في تصفيات كل من كأس أوروبا 2020 ومونديال قطر 2022.

ويتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات الأربع في المستوى الأول الى نهائيات تقام بين الخامس من يونيو المقبل والتاسع منه. وتخوض المنتخبات الأربعة مباراتي نصف نهائي، ويتأهل الفائزان لخوض مباراة نهائية، بينما يلتقي المنتخبان الخاسران لتحديد المركز الثالث. وعلى رغم السيطرة والفرص العديدة التي حصلت عليها إنكلترا في الشوط الأول وبداية الثاني، وجدت نفسها متخلفة في الدقيقة 57 بهدف أندريه كراماريتش، في نتيجة كانت ستؤدي الى هبوطها للمستوى الثاني.لكن البديل لينغارد أعاد لها الأمل بإدراكه التعادل في الدقيقة 78، وهذه النتيجة كانت تصب في مصلحة اسبانيا لأن بطاقة التأهل عن المجموعة ستكون لصالحها، إلا أن عودة لاعبي المدرب غاريث ساوثغيت اكتملت بفضل القائد كين الذي سجل هدف الفوز والتأهل في الدقيقة 85، مانحا بلاده فوزا ثأريا على كرواتيا التي أقصتهم الصيف المنصرم من نصف نهائي مونديال روسيا (2-1 بعد التمديد).وفك كين بهدفه الحاسم صيامه عن التهديف لسبع مباريات متتالية وتحديدا منذ ثمن نهائي مونديال روسيا ضد كولومبيا (فازت انكلترا بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1)،

وفي المباراة الثانية، تألق مهاجم بنفيكا البرتغالي هاريس سيفيروفيتش وقاد سويسرا لقلب الطاولة على ضيفتها بلجيكا بتسجيله ثلاثية قاد بها بلاده للفوز 5-2، والتأهل بالتالي الى المربع الذهبي.

ودخلت بلجيكا، المنتخب المصنف أول عالميا، الى المباراة وهي بحاجة لنقطة لحسم تأهلها بعد فوزها بمبارياتها الثلاث الأولى، وبدت في طريقها للحصول على مبتغاها بعد تقدمها بهدفين نظيفين، لكن أصحاب الأرض، القادمين من خسارة ودية أمام قطر (0-1) الأربعاء، لم يستسلموا وعادوا من بعيد بفضل ثلاثية سيفيروفيتش.

ورفعت سويسرا بفوزها الأول على بلجيكا منذ 1988 وتصفيات مونديال ايطاليا 1990 رصيدها الى 9 نقاط وحسمت البطاقة لصالحها بفارق المواجهتين المباشرتين مع بلجيكا كونها خسرت ذهابا 1-2، ملحقة بثالثة مونديال روسيا الصيف المنصرم خسارة قاسية لم تكن في الحسبان.

وبدأت بلجيكا التي افتقدت كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو للإصابة، بشكل مثالي بعدما تقدمت منذ الدقيقة 2 عبر ثورغن هازار الذي أفاد من خطأ للمدافع السويسري نيكو إيلفيدي.ثم أضاف لاعب وسط بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني والأخ الأصغر لقائد المنتخب إدين هازار الهدف الثاني في الدقيقة 17 بعد تمريرة من يوري تييلمانز، إلا أن سويسرا لم تلق سلاحها وعادت الى أجواء اللقاء من ركلة جزاء تسبب بها ناصر الشاذلي على كيفن مبابو، ونفذها ريكارو رودريغيز بنجاح (26).وكان رودريغيز ايضا خلف هدف اطلاق المباراة من نقطة الصفر، عندما لعب كرة طولية متقنة الى شيردان شاكيري الذي حضرها برأسه من الجهة اليسرى الى القائم البعيد، فتابعها سيفيروفيتش في الشباك (31).واكتملت عودة ناتي بتسجيله هدف التقدم عبر سيفيروفيتش ايضا بعدما تبادل الكرة مع إديميلسون فرنانديز قبل أن يطلقها قوية في شباك تيبو كورتوا (44).لكن هذا التقدم لم يكن كافيا لأصحاب الأرض للابقاء على آمالهم بانتزاع البطاقة من بلجيكا بسبب فارق الأهداف في المواجهتين بينهما كونهم تلقوا هدفين، فيما سجلوا هدفا واحدا خارج ملعبهم (2-1 ذهابا). ولهذا السبب، بدأ رجال المدرب فلاديمير بتكوفيتش الشوط الثاني باندفاع كبير ونجحوا في تسجيل الهدف الرابع عبر إيلفيدي الذي عوض خطأ الهدف الأول لبلجيكا بكرة رأسية إثر عرضية من شاكيري (62).وحاول مارتينيز تدارك الموقف فزج بميتشي باتشواي بدلا من الشاذلي لكن شيئا لم يتغير بل تلقت الضربة القاضية عندما تلقت الهدف الخامس عبر سيفيروفيتش الذي أكمل ثلاثيته بكرة رأسية اثر حركة فنية رائعة من شاكيري وتمريرة عرضية من مبابو (85).

