دوليه

أبدى مهاجم إنكلترا هاري كين سعادته بعد تسجيله هدف الفوز لمنتخب بلاده في مرمى كرواتيا، وقال لشبكة «سكاي سبورتس» بعد اللقاء: «خالجني شعور جيد (بعد التسجيل). كانت إحدى فترات النحس بالنسبة لي شخصيا... حافظنا على رباطة جأشنا (بعد الهدف الكرواتي) واستحقينا الفوز».

وأضاف مهاجم توتنهام: «فخور أكثر من أي أمر آخر»، موضحاً: «شعرنا بالخيبة لأننا لم نسجل لكننا خلقنا الفرص. قلنا بعد كأس العالم أننا نريد مواصلة التقدم والطريقة الوحيدة لفعل ذلك هو الفوز بمباريات ضد فرق كبيرة. نريد أن يفخر بنا الجميع. سنستمتع الآن وأمل أن يفعل ذلك ايضا المشجعون».أما لينغارد، فأكد أنه بعد الهدف الكرواتي «حافظنا على ثقتنا، على الروحية والتعاضد اللذين حملناهما معنا من كأس العالم، والفوز 2-1 منحنا شعورا مذهلا (...) كل ما يمكنني قوله هو إن الشبان والطاقم (الفني) قاموا بعمل رائع. حافظنا على تعاضدنا في الأوقات الجيدة والسيئة».

