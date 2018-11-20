دوليه

كشف المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان عن الأسباب التي دفعته إلى رفض العرض الذي قدمه له نادي برشلونة الإسباني للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وتفضيل البقاء مع ناديه الحالي، أتلتيكو مدريد.

وقال غريزمان في مقابلة مع شبكة «كنال بلوس» التليفزيونية: «من الصعب أن ترفض عرضا من برشلونة، وخاصة عندما تدرك أن هذا النادي يرغب في ضمك ويتصل بك ويرسل لك رسائل عبر لاعبين آخرين، ولكن هناك ناديك الذي تعد فيه لاعبا مهما والذي يقومون داخله ببناء مشروع أنت محوره، إنهم يقومون بمجهودات كبيرة للإبقاء عليك سواء كان هذا من الناحية الرياضية أو من الناحية المالية». وردا على سؤال عن السبب المباشر لرفضه الانضمام للنادي الكتالوني، أشار غريزمان قائلا: «رؤية زملائي ومدربي بعد المباراة التي تلقيت خلالها صافرات استهجان، سيميوني فاجئني بزيارته لي في المنزل، كان يرغب في التحدث معي وتهدئتي، لقد أظهر لي أنه يثق بي».

وأوضح المهاجم الفرنسي أن خوفه من النجومية الطاغية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والتي وقع تحت تأثيرها السلبي اللاعبان البرازيليان نيمار وكوتينيو، قد يكون أحد الأسباب القوية التي دفعته لاتخاذ قرار بالبقاء في أتلتيكو مدريد وعدم الذهاب لبرشلونة.

وأكد غريزمان أن العرض الذي قدمه له برشلونة كان له تأثير كبير عليه وعلى حياته اليومية التي أصابها الاضطراب جراء هذا الأمر. واختتم قائلا: «كانت أوقات عصيبة وخاصة في المنزل، كنت أوقظ زوجتي في الثالثة فجرا لكي أتحدث معها حول هذا الموضوع».

