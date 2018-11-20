دوليه

أكد مدرب المنتخب الإسباني لويس انريكي، أن فريقه قدم مستوى كبيراً في بطولة دوري الأمم الأوروبية رغم عدم تمكنه من الوصول إلى المربع الذهبي، معللا ذلك بسوء الحظ والأخطاء التي وقع فيها الجهاز الفني

واللاعبون. وقال انريكي: «كنا نأمل في الوصول إلى الدورة الرباعية، هذا واضح، لم نتمكن من ذلك بسبب سوء الحظ والأخطاء التي وقعنا فيها، لقد كانت مجموعة معقدة للغاية وكنا نعرف هذا، رد فعل المنتخب كان على قدر المستوى المطلوب ولكن بالطبع كان بإمكانه أن يكون أفضل من هذا». وأنهى المنتخب الإسباني ارتباطاته الدولية لعام 2018 بالفوز وديا على منتخب البوسنة والهرسك بهدف دون رد، حيث أكد انريكي أن المنتخب الإسباني تكبد معاناة كبيرة لتحقيق هذا الفوز نظرا للنزعة الدفاعية التي اتسم بها المنافس. وأضاف انريكي قائلا: «لقد شاهدت الفريق جيدا، لقد شكلنا خطورة من الأجناب ولكن بعد ذلك أصبحت الأمور صعبة بعض الشيء، منتخب البوسنة بدأ يمارس الضغط المتقدم، حاولنا أن نقدم كرة قدم جميلة ولكن هذا دائما ما يكون صعبا أمام فريق يتكتل في الخلف». ويرى إنريكي أن الإيجابيات تتفوق على السلبيات خلال الأشهر التي قضاها حتى الآن على رأس القيادة الفنية لإسبانيا.

