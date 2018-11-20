دوليه

أعرب مدرب إنكلترا غاريث ساوثغيت عن افتخاره بلاعبي فريقه بعد الفوز على كرواتيا وتصدر المجموعة، وقال عقب المباراة: «أعتقد أننا فرضنا طريقتنا في معظم فترات المباراة وحصلنا على فرص جيدة في الشوط الأول. ثم سمحنا لهم بتسجيل هدف دون مقاومة وشكل هذا الأمر اختبارا جيدا لقدرتنا على استعادة توازننا وثقتنا بأنفسنا».وأقر ساوثغيت أن الهجوم المتواصل لفريقه تسبب بخطورة على مرماه من الهجمات المرتدة، لكن في نهاية المطاف «أما فخور بما حققناه طيلة العام. لم أسمع ويمبلي (التشجيع) بهذه الطريقة منذ زمن طويل».وتابع المدرب الإنكليزي: «لقد تأهلنا من مجموعة صعبة للغاية، فهي الأصعب بمعايير المستويات والتصنيف العالمي. لم نتراجع بعد الصيف ونكتفي بما قدمناه، وإنما تطورنا».

