دوليه

ذكر نادي كولن الألماني إنه لا يوجد سبب قانوني لمنع المهاجم الفرنسي أنتوني موديستي من العودة للانضمام للنادي رغم وجود طعن قضائي من نادي تيانجين غوانجيان الصيني. وقال ألكسندر فيرله الرئيس التنفيذي لنادي كولن إن موديستي أنهى تعاقده مع نادي تيانجين، الذي كان من المفترض أن يستمر حتى عام 2020. ووقع موديستي (30عاما) الذي أفادت تقارير بأنه في نزاع حول مستحقات مالية مستحقة مع ناديه الصيني، على عقد مع كولون حتى نهاية يونيو 2023. ومع ذلك، أفادت تقارير بأن تيانجين تقدم بطعن قضائي للمحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) في لوزان سويسرا.

