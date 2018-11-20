دوليه

أعاد «الملك» ليبرون جيمس فريقه لوس أنجليس ليكرز إلى سكة الفوز عندما قاد إلى الفوز على فريقه السابق ميامي هيت 113-97 في عقر دار الأخير بتسجيله 51 نقطة، فيما مني غولدن ستيت ووريرز بخسارته الثالثة تواليا بسقوطه أمام مضيفه سان أنتونيو سبيرز 92-104 أول من أمس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في المباراة الأولى على ملعب «أميركانز إيرلاينز أرينا» وأمام 19686 متفرجا، عوض ليكرز سقوطه المذل أمام مضيفه أورلاندو ماجيك 117-130 السبت، ونجح نجمه جيمس للمرة الأولى في الفوز على ميامي هيت منذ تركه عام 2014 في صفقة انتقال حر. وهي المرة الثانية عشرة التي يبلغ فيها جيمس حاجز 50 نقطة في مسيرته الاحترافية والأولى مع لوس أنجليس ليكرز. وكان جيمس (33 عاما) سجل 44 نقطة الأربعاء في سلة بورتلاند ترايل بلايزرز (126-117) ودخل نادي الخمس الأوائل في لائحة أفضل المسجلين في تاريخ الدوري عندما رفع رصيده إلى 31425 نقطة سجلها في المواسم المنتظمة (لا يدخل ضمنها حساب نقاط البلاي أوف) منذ بدء مسيرته عام 2003.وتخطى جيمس الأسطورة ويلت تشامبرلاين الذي سجل 31419 نقطة خلال مسيرة امتدت من 1959 الى 1973.

وتألق البديل كينتافيوس كالدويل-بوب في صفوف ليكرز أيضا بتسجيله 19 نقطة، فيما كان واين إيلينغتون أفضل مسجل في صفوف ميامي الذي غاب عنه صديق جيمس، دواين وايد بسبب إجازة أبوة، برصيد 19 نقطة.وحسم ليكرز الربع الأول بفارق 13 نقطة (34-21)، قبل أن تتكافأ الكفتان في الأرباع الثلاثة المتبقية مع أفضلية نسبية للضيوف (33-31 و25-24 و21-21 تواليا).وهو الفوز الخامس لليكرز في مبارياته الست الأخيرة والسابع هذا الموسم فارتقى غلى المركز السابع في المنطقة الغربية، فيما مني ميامي هيت بخسارته الثانية تواليا والعاشرة هذا الموسم فتراجع إلى المركز التاسع في المنطقة الشرقية.

ومني غولدن ستيت ووريرز حامل اللقب في العامين الأخيرين بخسارته الثالثة تواليا خارج قواعده عندما سقط أمام مضيفه سان أنتونيو سبيرز 92-104، وذلك بعدما خسر أمام هيوستن روكتس (86-107) الخميس ودالاس مافريكس (109-112) السبت. وهي المرة الثالثة فقط التي يخسر فيها غولدن ستيت ووريرز 3 مباريات متتالية بقيادة مدربه ستيف كير منذ استلام الأخير للمهمة عام 2014.وهي الخسارة السادسة لغولدن ستيت ووريرز هذا الموسم والخامسة في مبارياته السبع الأخيرة.وفشل غولدن ستيت الذي خاض المباراة في غياب نجميه ستيفن كوري ودرايموند غرين بسبب الإصابة، في التقدم على مضيفه طيلة المباراة.وكان كيفن دورانت وكلاي طومسون أفضل مسجلين في صفوف حامل اللقب برصيد 26 و25 نقطة تواليا مع 10 متابعات للأول، فيما برز لاماركوس ألدريدج (24 نقطة مع 18 متابعة) وديمار ديروزان (20 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة) في صفوف الفائز.وقال كير «نمر بفترة صعبة، ولكن الموسم لا يزال طويلا»، مضيفا «يعيش هذا الفريق منذ 4 أو 5 سنوات حلما، والآن يمر بأحد أصعب فتراته، وهذه هي حقيقة الدوري الأميركي للمحترفين، المحنة الحقيقية التي لم نكن نمر بها في المواسم الأخيرة. علينا أن نلعب بشكل أفضل وأن نتواصل بشكل أفضل. نسدد بسرعة، لأننا نشعر بالإحباط بسرعة».وفاز أورلاندو ماجيك على نيويورك نيكس 131-117، فيما خسر واشنطن ويزاردز أمام بورتلاند ترايل بلايزرز 109-119، ومينيسوتا تمبروولفز أمام ممفيس غريزليز 87-100.

