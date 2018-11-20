دوليه

يستضيف منتخب الأردن نظيره السعودي اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الثاني بعمان في مباراة دولية ودية في اطار استعداداتهما للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقررة في الامارات مطلع العام القادم.

وتعتبر مباراة اليوم الأخيرة للأردن في عمان ضمن برنامج التحضيرات لكأس آسيا، حيث سيدخل المنتخب معسكرا خارجيا اوائل الشهر المقبل، قبل أن يتجه في منتصفه الى الدوحة، للقاء قيرغيزستان وقطر والصين، في محطته الأخيرة استعدادا للنهائيات القارية. واستعد منتخب الاردن لمواجهة نظيره السعودي بالفوز على ضيفه الهندي 2-1 السبت الماضي، بينما فاز المنتخب السعودي على ضيفه اليمني 1- 0.

يذكر ان قرعة النهائيات الآسيوية أوقعت منتخب الأردن في المجموعة الثانية الى جانب أستراليا وسورية وفلسطين، فيما جاء المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة الى جانب قطر ولبنان وكوريا الشمالية.

