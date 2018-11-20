دوليه

يختتم قائد استراليا وهدافها التاريخي تيم كاهيل مسيرته الدولية عن عمر 38 عاما، بخوض الدقائق الخمس الأخيرة من مباراته الدولية الـ 108 أمام لبنان اليوم في ملعب سيدني الأولمبي، بحسب ما أعلن امس مدربه غراهام أرنولد. وتأتي المباراة الودية ضمن استعدادات المنتخبين لخوض كأس آسيا 2019 في الامارات بدءا من الخامس من يناير المقبل، ويدافع فيها المنتخب الأسترالي عن اللقب الذي أحرزه على أرضه عام 2015. وأكد غراهام أنه يعتزم الافادة الى أقصى حد من هذه المباراة التحضيرية، وسيمنح لاعبه كاهيل، صاحب 50 هدفا دوليا وأربع مشاركات في كأس العالم آخرها مونديال روسيا 2018، فرصة للمشاركة في الدقائق الخمس الأخيرة فقط.

وقال المدرب «الدقائق الـ85 الأولى ستكون مخصصة بالكامل لأدائنا»، وذلك في تصريحات أدلى بها لشبكة «فوكس سبورتس» الرياضية.

وأضاف عشية آخر مباراة دولية للمنتخب هذا العام «لا مباريات ودية أخرى لدينا، لذا الدقائق الخمس الأخيرة ستكون لتيمي».

وقال كاهيل في تصريحات نقلتها صحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد»، أن المدة القصيرة التي يتوقع أن يمضيها على أرض الملعب اليوم ستكون «أفضل خمس دقائق في حياتي».

وأعرب اللاعب السابق لنادي ايفرتون الانكليزي، عن أمله في انهاء مسيرته مع المنتخب بتسجيل هدفه الحادي والخمسين، قائلا «أنا واثق من أنني سأحصل على فرصة لذلك».وسبق لكاهيل أن سجل هدفا في مرمى المنتخب اللبناني، وذلك في مباراة ودية أقيمت على ملعب صيدا البلدي في جنوب لبنان في السادس من سبتمبر 2012، وانتهت لصالح أستراليا بثلاثية نظيفة.

