loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

كاهيل يختتم مسيرته أمام لبنان اليوم


يختتم قائد استراليا وهدافها التاريخي تيم كاهيل مسيرته الدولية عن عمر 38 عاما، بخوض الدقائق الخمس الأخيرة من مباراته الدولية الـ 108 أمام لبنان اليوم في ملعب سيدني الأولمبي، بحسب ما أعلن امس مدربه غراهام أرنولد. وتأتي المباراة الودية ضمن استعدادات المنتخبين لخوض كأس آسيا 2019 في الامارات بدءا من الخامس من يناير المقبل، ويدافع فيها المنتخب الأسترالي عن اللقب الذي أحرزه على أرضه عام 2015. وأكد غراهام أنه يعتزم الافادة الى أقصى حد من هذه المباراة التحضيرية، وسيمنح لاعبه كاهيل، صاحب 50 هدفا دوليا وأربع مشاركات في كأس العالم آخرها مونديال روسيا 2018، فرصة للمشاركة في الدقائق الخمس الأخيرة فقط.
وقال المدرب «الدقائق الـ85 الأولى ستكون مخصصة بالكامل لأدائنا»، وذلك في تصريحات أدلى بها لشبكة «فوكس سبورتس» الرياضية.
وأضاف عشية آخر مباراة دولية للمنتخب هذا العام «لا مباريات ودية أخرى لدينا، لذا الدقائق الخمس الأخيرة ستكون لتيمي».
وقال كاهيل في تصريحات نقلتها صحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد»، أن المدة القصيرة التي يتوقع أن يمضيها على أرض الملعب اليوم ستكون «أفضل خمس دقائق في حياتي».
وأعرب اللاعب السابق لنادي ايفرتون الانكليزي، عن أمله في انهاء مسيرته مع المنتخب بتسجيل هدفه الحادي والخمسين، قائلا «أنا واثق من أنني سأحصل على فرصة لذلك».وسبق لكاهيل أن سجل هدفا في مرمى المنتخب اللبناني، وذلك في مباراة ودية أقيمت على ملعب صيدا البلدي في جنوب لبنان في السادس من سبتمبر 2012، وانتهت لصالح أستراليا بثلاثية نظيفة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة