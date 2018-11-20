دوليه

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم امس عن قائمة المرشحين للفوز بجوائز الأفضل خلال عام 2018، وذلك في الحفل الذي سيقام يوم 28 نوفمبر الحالي في العاصمة العمانية مسقط. ويتنافس على الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا، الياباني يوما سوزوكي لاعب نادي كاشيما أنتلرز الياباني ومواطنه وزميله في الفريق كينتو ميساو، الى جانب القطري عبد الكريم حسن لاعب نادي السد القطري. ونجح سوزوكي (22 عاما) في القيام بدور مهم في قيادة فريق كاشيما الى الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2018، حيث سجل هدفين في البطولة، وحصل على جائزة أفضل لاعب بها. وكذلك كان للاعب خط الوسط ميساو، دور مهم في فوز كاشيما باللقب القاري، خاصة من خلال بناء الهجمات.

ويتنافس على الفوز بالجائزة أيضا القطري الدولي عبد الكريم حسن الذي قدم عروض قوية هذا العام ساهم من خلالها في تأهل نادي السد الى نصف نهائي دوري أبطال آسيا. وعلى صعيد جائزة أفضل لاعبة، انحصرت المنافسة بين الأسترالية سامانثا كير والصينية وانغ شوانغ واليابانية ساكي كوماجاي.

وتطمح كير في الفوز بجائزة أفضل لاعبة في آسيا للعام الثاني على التوالي، بعدما قادت منتخب بلادها الى الوصول لنهائي كأس آسيا للسيدات 2018 في الأردن، وهي تمتلك مسيرة دولية مميزة سجلت خلالها 27 هدفا في 72 مباراة. وفي المقابل، سجلت وانغ شوانغ أربعة أهداف خلال نهائيات كأس آسيا للسيدات، لتساهم في حصول الصين على المركز الثالث في البطولة، قبل أن تنتقل الى نادي باريس سان جرمان الفرنسي في أغسطس الماضي.

وتألقت اليابانية كوماجاي هذا العام، حيث ترشحت مع كير للمنافسة على جائزة أفضل لاعبة في العالم هذا العام، وساهمت في فوز اليابان بلقب كأس آسيا للسيدات للمرة الثانية على التوالي. ويتنافس على جائزة أفضل لاعب لكرة الصالات 2018، الايرانيان علي أشقر

حسن زاده ومهدي جاويد والياباني رفائيل هينمي كاتسوتوشي (اليابان) وعلى جائزة أفضل لاعب شاب، الكوري الجنوبي جيون سي-جين والياباني جون نيشيكاوا والسعودي تركي العمار وعلى جائزة أفضل لاعبة شابة، اليابانيات فوكا ناجانو ومويكا مينامي وساوري تاكارادا. وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب، العراقي باسم قاسم والياباني جو أويا والأوزبكستاني رافشان حيدروف، وجائزة أفضل مدربة، اليابانيتين اساكو تاكاكورا وميو اوكاموتو والتايلاندية نوينجروتاي سراثونجفيان.

