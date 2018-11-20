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افاد امين سر اتحاد العاب القوى سيار العنزي ان الجمعية العمومية للاتحاد اعتمدت في اجتماعها اول من امس خطة عمل الاتحاد للموسم الرياضي 2018/2019 ومشاركات المنتخبات الخارجية. واوضح العنزي ان خطة العمل تتضمن الاستعداد لمشاركة عدد من المنتخبات الكويتية في عدة بطولات خارجية اقليمية وقارية ودولية. وذكر ان الجمعية العمومية اعتمدت تعيين ثلاثة من اعضائها لفحص وتدقيق محضر الاجتماع كما اعتمدت التقرير الاداري والمالي عن اعمال الاتحاد للسنة المالية المنتهية بالاضافة الى الموافقة على الميزانية المقترحة للاتحاد للسنة المالية المقبلة.

