محلية

يستضيف الأزرق نظيره السوري في 07:00 مساء اليوم على ستاد الصداقة والسلام في مباراة دولية ودية تأتي ضمن استعدادات الطرفين للاستحقاقات المقبلة حيث يستعد المنتخب الضيف للمشاركة في كأس اسيا 2019 التي ستستضيفها الامارات في يناير المقبل. ويدير اللقاء طاقم تحكيم أوزبكي بقيادة شيرزود قاسيموف «الساحة» وأليشر عثمانوف «مساعدا أولا» وسانجار شايوسبوف «مساعدا ثانيا». وتأتي المباراة بعد الغاء مباراة الازرق والبحرين الودية التي كان مقررا اقامتها الخميس الماضي والتي لم تقم بسبب سوء الاحوال الجوية في ظل الامطار الكثيفة التي تعرضت لها البلاد منذ عدة أيام.

وفي مباراة اليوم يطمح الكرواتي روميو يوزاك مدرب الأزرق الى الفوز من اجل رفع الروح المعنوية للاعبين ووضعهم على طريق الانتصارات، هو هدف مهم جدا حيث يحتاج الفريق الى الفوز من اجل استعادة الثقة والمضي قدما بعد الخسارة القادسية امام استراليا 0-4 خلال اللقاء الودي الذي جمع بين المنتخبين في 15 اكتوبر الماضي على ستاد نادي الكويت.

ويغيب عن المباراة اللاعبين خالد الرشيدي وطلال فاضل وفهد العنزي فيما استعد للمباراة 25 لاعبا سيكون على الجهاز الفني أن يختار 17 لاعبا منهم للدفع بهم خلال المباراة حيث ان العدد المسموح به من التبديلات هو ستة تبديلات فقط في المباريات الدولية. ويعول يوزاك على اللاعبين حميد القلاف وعامر المعتوق، وخالد ابراهيم، وفهد حمود، وفهد الهاجري، وضاري سعيد، وغازي القهيدي وشريدة الشريدة، وسلطان العنزي، وفهد الأنصاري، وأحمد الظفيري، وعبد الله ماوي، وعمر الحبيتر، ويعقوب الطراروة، وبدر المطوع، وفيصل زايد، وحسين الموسوي، ويوسف ناصر.

في المقابل وصل المنتخب السوري الى البلاد منذ ثلاثة ايام حيث ادى ثلاث حصص تدريبية في الايام الثلاثة الماضية بقيادة مدربه الالماني بيرند شتانغه. وكان المنتخب السوري تعادل وديا الجمعة الماضي مع نظيره العماني في مسقط 1-1 في مباراة دولية ودية. ويعول ستينغ على اللاعبين: ابراهيم عالمة، خالد حاج عثمان، أحمد الصالح، حسين جويد، جهاد الباعور، مؤيد العجان، نديم الصباغ، عمرو جنيات، عمرو ميداني، عبد الملك العنيزان، تامر حاج محمد، خالد مبيض، أحمد الأشقر، زاهر ميداني، يوسف قلفا، فهد اليوسف، أسامة اومري، مارديك مرديكيان، عمر خريبين، عمر السومة.

