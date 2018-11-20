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أكد الكرواتي روميو يوزاك مدرب الازرق الاستعداد لخوض المباراة الودية مع المنتخب السوري اليوم معربا عن أمله في تحقيق النتائج المرجوة منها. وقال يوزاك في مؤتمر صحافي مشترك عقد امس مع نظيره الالماني بيرند شتانغه مدرب سورية ان لديه الوقت الكاف والخطة المناسبة لاعداد لاعبي الأزرق للاستحقاقات المقبلة. وأوضح أن المنتخب السوري يعد قويا اذ استطاع بلوغ نهائيات بطولة كأس آسيا معتبرا اللقاء فرصة مهمة للوقوف على مستوى واستعداد الازرق. وذكر أن اصابة لاعب مهم واساسي مثل فهد العنزي أثناء الحصص التدريبية «محزنة ومشتته للانتباه» مبينا أنه يفكر في وضع البديل الناحج ليحل محله.

وعن المباراة الودية مع المنتخب البحريني والتي ألغيت الأسبوع الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية قال يوزاك انه كان من المفترض أن يتم تجريب اللاعبين في هذه المباراة «لكن لا يزال لدينا الوقت لتجريب كل اللاعبين والعودة الى استقرار المنتخب».

من جهته قال شتانغه خلال المؤتمر انه يعمل الآن على اعداد قائمة المنتخب السوري النهائية لخوض منافسات بطولة كأس آسيا 2019 مبينا أنه تضم في عضويتها 23 لاعبا. وأضاف أن المنتخب السوري قام بالاعداد الجيد والمناسب لمواجهة نظيره الكويتي معربا عن أمله في أن تحقق مباراة اليوم النتائج الايجابية.

