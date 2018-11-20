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«الأولمبي» يلتقي أوزبكستان

جمال عبدالناصر
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الثلاثاء 20 نوفمبر 2018

يختتم الازرق الاولمبي اليوم مشاركته في دورة دبي الدولية الودية عندما يواجه المنتخب الاوزبكي في 05:30 مساء بتوقيت الكويت على ملعب ذياب عوانة الملحق بمقر الاتحاد الاماراتي لكرة القدم. وكان الازرق خسر في المباراة الاولى امام الامارات 1-2 قبل أن يخسر أمام اليابان 0-5 في المباراة الثانية. ورغم خسارتي الازرق في الجولتين الاولى والثانية في الدورة الودية الا أن الجهاز الفني بقيادة الكرواتي راجكو ماجيك استفاد كثيرا حيث وضع يديه على مكامن القوة والضعف في المنتخب الاولمبي من اجل تصحيح الاخطاء والسير على الطريق الصحيح قبل المشاركة في المنافسات الرسمية. ويستعد الأزرق الأولمبي لتصفيات كأس اسيا «تحت 23 سنة» والمؤهلة الى أولمبياد طوكيو 2020 حيث تستضيف الكويت تصفيات المجموعة الخامسة في مارس المقبل على أن يتأهل الاول من كل مجموعة الى نهائيات كأس اسيا في الصين يناير 2020، بالاضافة الى تأهل افضل اربع منتخبات تحتل المركز الثاني في مجموعاتها. وأسفرت القرعة عن وقع الازرق الى جانب منتخبات الاردن وسورية وقرغيزستان.


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