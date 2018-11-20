محلية

اعلن مدير منتخب الاشبال «مواليد 2005» محمد الحريص قائمة المنتخب استعدادا لمباراتي اكاديمية اسباير القطرية يومي 2 و4 ديسمبر المقبل واللتين تقامان في البلاد. وضمت القائمة 27 لاعبا هم: جاسم العنزي ويوسف العنزي وراشد المطيري وعبد العزيز الهزاع واحمد حسين وجاسم حسين وحسين شهاب وطلال المطرود وعبد الله فارس وعبد الوهاب جاسم وتركي اليوسف وحد القضيب ويوسف الشمري وسليمان الصايغ وراشد بن علي ومحمد الرندي ومنتصر العبد السلام وعبد الله اليعقوب وعمر المسيلم ومحمد الرحمة وعبد الله الصراف وثامر المطيري وفواز المطيري وخالد العنزي وثامر الصليلي وحسن الحسيني وعلي القطان. وانطلقت التدريبات مساء امس على ملعب التعليم التطبيقي في منطقة العديلية استعدادا للقاءين.

