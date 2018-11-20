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انتزع الرامي حمد النمشان أول من امس المركز الاول والميدالية الذهبية في مسابقة المسدس 50 مترا (فئة رجال) ضمن منافسات البطولة العربية الـ 14 للرماية فيما جاء العماني اسماعيل العبري ثانيا ومواطنه جمال الهطالي ثالثا.

وتوج الفائزين بالمسابقة التي اقيمت على مجمع ميادين لوسيل للرماية رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية دعيج العتيبي ورئيس الوفد العماني راشد البلوشي بحضور العديد من الرياضيين المشاركين في البطولة.

واعرب العتيبي عقب تتويج الفائزين عن فخره بالانجاز الكويتي الجديد الذي حققه النمشان والذي يدل على مدى التقدم الذي حققته الرماية الكويتية على المستويات الاقليمية والعربية والدولية واستمرار مسيرتها في تحقيق الانجازات المتميزة عبر السنوات الماضية. وقال العتيبي ان «مثل هذا الانجاز لم يكن ليتحقق لولا الحرص الكبير من اللاعبين على التدريب المستمر والتطور المتواصل ولولا الاهتمام الكبير من نادي الرماية بالاحتكاك بالخبرات العالمية والاستفادة من التجارب المتميزة في رياضة الرماية والمشاركة في البطولات المتنوعة وتوفير البيئة المناسبة لجميع الرماة والاهتمام بأجيال الرماة ومن الاشبال والناشئين والكبار والسيدات».

واشاد باهتمام الهيئة العامة للرياضة بنادي الرماية ورماة الكويت مثمنا بصورة عالية الاهتمام الكبير من القيادة السياسية الحكيمة في البلاد برياضة الاباء والاجداد لتحقيق انجازات اقليمية وعالمية. وبين ان «الرماية الكويتية حققت نتائج مهمة وكبيرة بفضل الله ثم الدعم والرعاية الكريمة من سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد». وكشف العتيبي عن انه سيتم انشاء اكاديمية دولية لرياضة الرماية مقرها الكويت في 2020 تسهم بدعم تطور رياضة الرماية العربية.

