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تنحى الشيخ أحمد الفهد امس بشكل مؤقت عن عضوية اللجنة الأولمبية الدولية، في ظل التحقيقات التي يخضع لها من قبل لجنة القيم باللجنة الأولمبية الدولية ضمن قضية «تزوير» تنظرها محاكم سويسرا.

وكانت صحيفة «لوطون» السويسرية ذكرت أن الفهد وأربعة مسؤولين أخرين، جرى اتهامهم في محكمة بجنيف ، بتزوير مقاطع فيديو.

وذكر بيان أصدره مكتب الشيخ أحمد الفهد امس أنه «قرر التنحي بشكل مؤقت عن مهامه ومسؤولياته كعضو في اللجنة الأولمبية الدولية وكذلك رئاسة لجنة التضامن الأولمبي» وذلك خلال تحقيقات لجنة القيم باللجنة الأولمبية الدولية ، والتي «يدعمها ويرحب بها تماما».

ويشغل الفهد عضوية اللجنة الأولمبية الدولية منذ 26 عاما كما يرأس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك) وكذلك المجلس الأولمبي الآسيوي.

ويواجه الفهد والأشخاص الأربعة الآخرون ، ادعاءات تزوير بهدف إعطاء مصداقية لمقاطع فيديو مزيفة.

وذكرت صحيفة «لوطون» السويسرية أن القضية التي شهدتها سويسرا عام 2014 كانت ملفقة ، وكانت تهدف إلى منح تلك التسجيلات المصداقية. وأضاف البيان الصادر امس أن الفهد «ينكر بشدة ارتكاب أي مخالفات في القضية التي رفعت ضده في سويسرا» ، وأنه وصف الإدعاءات بأنها «استهداف له من قبل أطراف سياسية في الكويت».

وتابع البيان أن «الشيخ أحمد يثق تماما في نزاهة المحكمة السويسرية وكذلك إجراءات لجنة القيم باللجنة الأولمبية الدولية ، وأنه سيجرى تبرئته تماما».

