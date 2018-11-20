محلية

يصعب علي وعلى قلمي ان يعبر او يعطي هذا الانسان حقه من الرثاء! ولكنني أجد نفسي مضطرا (غصبا عني) ارثي استاذي وشقيقي الكبير المرحوم بإذن الله السيد أحمد عبدالصمد الرياضي المخضرم في تاريخ الرياضة الكويتية ورئيس مجلس ادارة النادي العربي (لدورات متعددة) والذي في عهده كان النادي العربي في قمة مستواه وقمة انجازاته الرياضية... فرحمك الله يا أسد النادي العربي والذي كان لا يأبه لأي من كان بأن يرد او يوقف من يذم النادي حتى ولو بمزحة أو لمزة في الكثير من المحافل الرياضية... فهو صاحب شخصية قوية (فولاذ) يصعب ان تستطيع ان تواجه وجها لوجه وذلك لشفافيته في المناقشات وقول الحق والدفاع عن الاخضر في اي لقاء رياضي مع مجالس ادارات الاندية او الاتحادات الرياضية... وتشهد له الايام والشهور والسنوات التي قضاها في سدة مجلس الادارة... فهو يعمل ليل نهار لهذا النادي العريق لكي يحافظ على اسمه وسمعته فكان قريبا من النادي وقت ابتعاده (برغبته) من رئاسة النادي وكان الجميع يحضر لديوانه العامر بالعديلية لكي يستشيره في امور النادي فقد كان رئيسا من غير ان يكون عضوا بمجلس الادارة.

تاريخ هذا الانسان (ابيض القلب) بدأت في خدمة الكويت بأفعال كبيرة ومشهودة لها فعمل وخدم في وزارة الاعلام وعاصر تطور أجهزة الاعلام المختلفة مع وزراء من العيار الثقيل (مكانه ورتبة) (مع سمو أمير البلاد حفظه الله وايضا مع الشيخ جابر العلي رحمه الله) فيشهد بكفاءته واخلاصه في عمله بالاعلام وكان محبوبا لدي مختلف الفئات الاعلامية ( الفنانون والصحافيون)، وأكمل مسيرته في المجال الرياضي كمتطوع اعطى من وقته وجهده وماله الكثير لنصرة النادي في جميع المجالات الرياضية وكان عضوا باللجنة الاولمبية الكويتية في وقت كان من الصعب ان يحصل اي رياضي على هذه المكانة الرياضية العالية.

شخصيا... كنت من المقربين منه ودائما ازوره في اوقات عندما كان بصحة جيدة وايضا عندما انتكست حالته الصحية وكنت اعلم بأنه يعرفني ولكن صحته كانت لا تسمح له بالحديث معي، فهو من افسح لي المجال لان اكون عضوا بمجلس ادارة النادي العربي بمنصب امين السر المساعد وكان يدعمني باستمرار بنصائحه الادارية في كيفية التعامل مع بعض الامور التي تحتاج لحكمة في اتخاذ القرار... صدقوني من تعامل مع هذه الشخصية لن يستطيع ان ينساها مدى الدهر.. فهو ذو القلب الكبير الذي احتوى المجاميع الانتخابية في النادي العربي لكي يشكلوا قائمة واحدة بدلا من التخاصم في اكثر من قائمة... ياريت نتعلم من سيرته الرياضية المميزه في كيفية ادارة هذا النادي العريق...

واقول في نهاية هذا الرثاء بأن الرياضة الكويتية والنادي العربي فقد أحد الاعمدة الاساسية للحركة الرياضية الاهلية بدولة الكويت... وأطلب باسم الجمعية العمومية ان يخلد اسم الفقيد بطريقة مشرفة في ما يمكن ان يطلق عليه اسمه من منشآت رياضية بالنادي العربي... وايضا على المستوى العام ان تقدر الحكومة هذه الشخصية الرياضية الفذة ايضا... اللهم اغفر له واسكنه فسيح جناتك وألهم أهله الصبر والسلوان.... والله من وراء القصد.

