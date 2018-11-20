دوليه

ضمنت الجزائر مشاركتها في نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقررة الصيف المقبل في الكاميرون، وذلك بعد عودتها من لومي بفوز كبير على مضيفتها توغو 4-1 اول من امس في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة. وحسم فريق المدرب جمال بلماضي الفوز الثاني على توغو (تغلبوا عليها ذهابا 1- 0) في نصف الساعة الأول من اللقاء بعدما افتتح رياض محرز التسجيل في الدقيقة 13 بتسديدة «ساقطة» بعيدة، مستغلا تقدم الحارس عن مرماه.ثم أضاف يوسف عطال الثاني وهدفه الدولي الأول في الدقيقة 28 بعد مجهود فردي مميز على الجهة اليمنى أتبعه بتسديدة من مشارف المنطقة، قبل أن يضيف محرز هدفه الشخصي الثاني وهدف بلاده الثالث في الدقيقة 30 اثر هجمة مرتدة سريعة وتمريرة طولية من سفيان فيغولي، انطلق على إثرها مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي في الجهة اليمنى قبل أن يسدد الكرة بقوة في الشباك.

ورغم تسجيله هدف تقليص الفارق في الشوط الثاني عبر كودجو فو-دوه لاباه إثر ركلة ركنية (55)، حافظ رجال بلماضي على رباطة جأشهم وساروا بالمباراة الى بر الأمان وحتى أنهم أضافوا هدفا رابعا في الوقت بدل الضائع اثر ركلة ركنية خادعة وصلت عبرها الكرة الى بغداد بونجاح الذي تلاعب بالمدافع على الجهة اليسرى قبل أن يسددها من زاوية ضيقة في الشباك.

ورفع المنتخب الجزائري بفوزه الثالث في هذه المجموعة رصيده الى 10 نقاط في الصدارة بفارق ثلاث عن بنين التي خسرت السبت الماضي أمام غامبيا (1-3)، متقدما بفارق 5 نقاط عن كل من الأخيرة وتوغو قبل جولة على نهاية التصفيات، فضمن تأهله الى النهائيات للمرة الثامنة عشرة في تاريخه بغض النظر عن نتيجته في مباراة الجولة الأخيرة ضد غامبيا.

ويبقى التنافس على البطاقة الثانية في المجموعة بين بنين وتوغو وغامبيا بسبب فارق النقطتين بين الأولى ومنافستيها. وتلعب بنين في الجولة الأخيرة على أرضها ضد توغو التي تعادلت معها 0-0 ذهابا.

وبعد أن عجز منتخب الجزائر عن تحقيق الفوز منذ مارس عندما فاز 4-1 على تنزانيا في مباراة ودية وتوالي النتائج السلبية بعدها بخسارة أمام إيران (1-2) والسعودية (0-2) والرأس الأخضر (2-3) والبرتغال (صفر-3)، أقيل رابح ماجر في يونيو الماضي بعد ثمانية أشهر فقط من تعيينه.

وأوكلت المهمة لبلماضي ليصبح سادس من يتولى تدريب «ثعالب الصحراء» منذ العام 2016، في استمرار لفترة عدم الاستقرار التي تلت رحيل المدرب الفرنسي البوسني وحيد خليلودزيتش الذي قاد المنتخب الى الدور الثاني في كأس العالم 2014.

واستهل بلماضي مهامه بالتعادل مع غامبيا 1-1 في 8 سبتمبر الماضي، وحقق فوزه الأول في 12 اكتوبر على بنين 2- 0 ثم مني بهزيمته الأولى على يد الأخيرة في الجولة الماضية (0-1)، لكن رجاله انتفضوا اول من امس بأفضل طريقة وضمنوا مشاركة بلادهم في البطولة القارية، الفائزة بها عام 1990، للمرة الرابعة تواليا.

وأكد بلماضي أن الفوز على توغو يؤكد صحة خياراته، لكنه شدد أن المنتخب لا يزال في مرحلة البناء، بالقول «يمكن القول أن الخيارات كانت إيجابية خصوصا عند الفوز وبنتيجة كبيرة. ما زلنا في فترة بناء المنتخب وعلينا أن نبقى أكثر قوة، أنا راض، وحضرنا جيدا للمباراة طيلة الأسبوع».

كما حجزت ساحل العاج وغينيا بطاقتيهما الى النهائيات بتعادلهما على أرض الأخيرة بهدف لجان ميشال سيري (21)، مقابل هدف لمحمد ياتارا (11)، مستفيدين بانتهاء المباراة الثانية في المجموعة الثامنة بتعادل أفريقيا الوسطى مع مضيفتها رواندا 2-2.

ورفع «الفيلة»، أبطال 1992 و2015، رصيدهم الى 8 نقاط في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن غينيا المتصدرة وثلاث عن أفريقيا الوسطى، فتأهلوا على حساب الأخيرة بفارق المواجهتين المباشرتين (4- 0 و 0-0).

وستكون الجولة الأخيرة التي تلتقي فيها ساحل العاج مع رواندا (نقطتان) وغينيا مع أفريقيا الوسطى في 22 مارس، هامشية لأن الصدارة حسمت لصالح غينيا حتى في حال خسارتها، لأنها فازت ذهابا على «الفيلة» خارج ملعبها 3-2.

وفي أبرز مباريات الأول من امس، منح جوردن أيو بلاده غانا فوزها الثاني في المجموعة السادسة، وجاء على حساب أثيوبيا في أرض الأخيرة 2- 0 بتسجيله الهدفين (4 و24 من ركلة جزاء)، رافعا رصيدها الى 6 نقاط من ثلاث مباريات في المركز الثاني بفارق نقطة خلف كينيا المتصدرة التي لعبت أربع مباريات. وفي المقابل، تجمد رصيد أثيوبيا عند 4 نقاط لكنها خاضت 5 مباريات، مقابل 3 لسيراليون من مباراتين فقط.

