دوليه

أحرز الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثا أبرز ألقابه في مسيرته الشابة بتتويجه ببطولة الماسترز الختامية للتنس، بعد فوزه اول من امس على الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول 6-4 و6-3 في المباراة النهائية في لندن. وحذا زفيريف ابن الـ 21 عاما والذي يجسد جيل الشباب الواعد حذو مدربه الأميركي من أصل تشيكي إيفان ليندل الذي أحرز أول ألقابه الخمسة في بطولة الماسترز عام 1982، وهو في سن الحادية والعشرين. وهذا اللقب الأول للألماني في الماسترز والأرفع في مسيرته حتى الآن، بعدما سبق له احراز ثلاثة ألقاب في دورات الماسترز للألف نقطة في تورونتو وروما عام 2017 ومدريد عام 2018، لكنه لم يستطع فرض نفسه ندا لجيل الكبار في بطولات الغراند سلام حيث كانت أفضل نتيجة له ربع نهائي رولان غاروس الفرنسية هذا العام.

وتمكن زفيريف من الثأر لخسارته أمام ديوكوفيتش (31 عاما) في الدور الأول 4-6، 1-6 ضمن مجموعة البرازيلي غوستافو كويرتن.

في حين ختم الصربي بشكل مخيب موسما كبيرا توجه بلقبين في الغراند سلام في ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز بعد أداء مذهل في الأشهر الماضية أكد فيه استعادته لمستواه السابق بعد عملية جراحية طفيفة خضع لها مطلع العام لمعالجة إصابة في المرفق.وانتزع ديوكوفيتش المركز الأول في لائحة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين بعدما تقدم من المركز 22 الذي كان عليه منتصف العام، فضلا عن انفراده برقم قياسي بفوزه بكل دورات الماسترز للألف نقطة، لكنه كان يمني النفس الأحد بمعادلة رقم السويسري روجيه فيدرر بستة ألقاب في المسابقة في مباراتها النهائية السابعة فيها، بعدما توج باللقب في 2008 ثم بين 2012 و2015، وحل وصيفا في 2016.وأبدى زفيريف سعادته بالفوز منوها بأداء ديوكوفيتش، وقال ان الأخير «قادر على الفوز في أي مباراة يريدها، وشكرا لك لتركي أفوز اليوم بأحد أكبر ألقابي (...) فعلا أنا غير قادر على وصف ما حدث». كما شكر مدربه إيفان ليندل «على التقدم الكبير الذي حققته تحت اشرافك».

في حين توجه ديوكوفيتش بالتهنئة الى زفيريف وقال «لعبت الليلة أفضل من مباراتنا في الدور الأول (ضاحكا). أنت شاب وأمامك مستقبل كبير وقد استحقيت الفوز». ثم توجه الى الجمهور قائلا «لا بد أن أراكم في السنوات المقبلة». وشكر فريق عمله «على الموسم الكبير الذي حققناه».

