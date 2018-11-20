دفتر أحوال

قررت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية امس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة بقبول شكلا في الطعن المقدم من المحامي بدر باقر ومحمد طلال السعيد بعدم دستورية المادة 16 في شأن اللائحة الداخلية واسقاط عضوية وليد الطبطبائي لمجلس الأمة وتحدد له جلسة 25 الحالي لنظر في موضوع الطعن. وكانت غرفة المشورة نظرت في الطعن رقم (5) لسنة 2018 «طعن مباشر دستوري» المرفوع من أحد المواطنين من ناخبي الدائرة الثالثة بـ«عدم دستورية المادة (16) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة». والجدير بالذكر ان المحكمة قالت في بيان أصدرته ان الطعن يتعلق بما تضمنته المادة من اجراءات مخالفة للدستور تم اتخاذها عند فقدان عضو مجلس الأمة أحد شروط انتخابه الواردة بالمادة (82) من الدستور واعتبار هذه المادة كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها سقوط عضوية المعلن اليه وعدم صحة ما اتخذ بشأنه من اجراءات وتصويت بالمجلس مع الزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب.

ورغم أن الطعن المقدم من أحد المواطنين في الدائرة الثالثة يتعلق بعضوية النائب وليد الطبطبائي تحديداً ووسط توقعات بأن يقدم طعن مماثل بعضوية الحربش فان أي حكم ستصدره المحكمة بحق أي منهما سيشمل الثاني بالضرورة. وكان الدعاوى القضائية للطعن ببطلان عضوية النائبين الحربش والطبطبائي قد بدأ بتقدم المواطن محمد طلال السعيد عبر المحامي بدر باقر بطعن دستوري بعدم دستورية المادة (16) من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة فيما تضمنته من اجراءات مخالفة للدستور تم اتخاذها عند فقدان عضو مجلس الامة المعلن اليه الثاني (وليد الطبطبائي) لاحد شروط انتخابه بالمادة 82 من الدستور، واعتبار هذه المادة كأن لم تكن مع ثبوت بطلان عضويته وعدم صحة ما اتخذ بشأنه من اجراءات في المجلس.

وقال الطاعن: «ان طارئا عرض للعضو ينفي عنه احد الشروط الواجب توافرها واستمرارها في شخصه طيلة مدة تمثيله النيابي اثر صدور حكم نهائي ضده في جناية ومن ثم بات غير أهل لعضوية مجلس الأمة بحكم الدستور على نحو لا يصلح معه عرض الامر للتصويت أو تصحيح المركز القانوني استناداً الى أي نص يقل مرتبة عن الدستور». ومن جانب اخر قررت المحكمة الدستورية تحديد جلسة الأحد المقبل 25 الحالي لنظر الطعن على قانون «تعارض المصالح» كما قررت عدم قبول طعنين على قانون «غسل الاموال». وكان المحامي عادل عبدالهادي تقدم بطعن دستوري مباشر ضد القانون رقم 13 لسنة 2018 الصادر بشأن حظر تعارض المصالح ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 296 لسنة 2018 واعتبارهما كأن لم يكونا مع ما يترتب عليه من آثار. موضحا أن طعنه يختصم رئيس مجلس الأمة ووزير العدل والأوقاف والشؤون الاسلامية ورئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد كل بصفته، على اعتبار أنه يخالف المادة 32 من الدستور والتي تنص على أنه «لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا عقاب الا على الأفعال اللائحة للعمل بالقانون الذي ينص عليها»، وذلك من وجهين اثنين. وبين أن الوجه الأول بمخالفة المادة المشار اليها، هو تطبيق القانون بأثر رجعي بالمخالفة لأحكام الدستور، لافتا الى أنه جاء مقررا لعقاب على حالات «لا أفعال مادية» وقعت قبل صدوره ونفاذه مقررا بذلك سريانه بأثر رجعي حال أنه قانون جزائي وبالمخالفة للدستور.

ولفت الى أن الوجه الثاني للطعن هو مخالفة القانون للدستور لتجريمه حالات دون الأفعال المادية، موضحا أنه جرم حالات دون أفعال أو أعمالا وشدد العقاب دون ذنب جزائي، وكان لزاما على المشرع أن يحدد الأفعال المجرمة تحديدا كاملا وصريحا وواضحا، لا أن يجرم حالات يوجد فيها الموظف العام بتعريفه الواسع شاملا تعريف قانون الخدمة المدنية وتعريف قانون الجزاء والفئات الخاضعة للقانون رقم 2 لسنة 2016 ولمجرد وجود الموظف المخاطب بحالات دون أن يترتب على ذلك جريمة أو فعل مؤثم.

