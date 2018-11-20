دفتر أحوال

قضت المحكمة الكلية بإلزام جمعية السلام والصديق التعاونية بمبلغ 144 الف دينار لصالح جمعية السرة قيمة مديونية مستحقة عليها نظير عملية الفصل بين الجمعيتين. وتتلخص الدعوى في ان المحامي زيد الخباز دفاع جمعية السرة أقام دعواه ضد جمعية السلام والصديق مطالبا بالزامها بالمستحقات نظير الفصل بين الجمعيتين، وقال الخباز إن جمعية السرة والسلام والصديق كانت جمعية واحدة ثم انفصلتا الى جمعيتين جمعية السرة التعاونية وجمعية السلام والصديق التعاونية، وقد أسفرت عملية الفصل عن مديونية مستحقة لجمعية السرة على جمعية السلام والصديق مقابل الاصول التي تمت تسويتها بمعرفة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفقا للثابت بمحاضر اللجنة المشكلة من قبل الوزارة لاتمام عملية الفصل، وقد بلغت قيمة هذه المديونية 282?144297 دينارا وهذه المديونية معتمدة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وقد تعهدت جمعية السلام والصديق بسدادها على أقساط سنوية لمدة ثلاث سنوات. واكد الخباز ان جمعية السلام والصديق امتنعت عن السداد دون مسوغ الأمر الذي حدا بموكلته جمعية السرة إلى اقامة الدعوى للحكم بطلباته.

