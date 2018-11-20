دفتر أحوال

لقي وافد مصري الجنسية مصرعه مساء الأول من أمس اثر اصطدام سيارته بعامود انارة على طريق الزور كيلو 270.

وكان بلاغ ورد مساء الأول من أمس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث على طريق الزور كيلو 270، وعلى الفور توجه رجال المرور والاسعاف والاطفاء لموقع الحادث حيث تبين بأن سيارة يابانية الصنع يقودها وافد مصري الجنسية اصطدمت بعامود الانارة ما تسبب بوفاته وانحشار جثته داخل السيارة.

رجال الاطفاء وعلى مدى ساعتين استطاعوا اخراج الجثة بعد تقطيع الحديد بواسطة معدات خاصة لقص الحديد وتسليم الجثة للمسعفين.

وعليه تم سحب السيارة من على الطريق من قبل رجال المرور وتسهيل حركة المرور.

