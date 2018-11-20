دفتر أحوال

اخمد رجال الاطفاء فجر أمس حريقاً اندلع في غرفة محول كهرباء رئيس في عمارة بمنطقة السالمية خلال وقت قياسي قبل امتداده الى العمارات المجاورة دون حدوث اصابات.

ووفق مصدر افاد بأنه فور ورود بلاغ فجر أمس لغرفة عمليات الاطفاء يفيد باندلاع حريق في عمارة بمنطقة السالمية توجه رجال اطفاء مركز البدع الى موقع الحريق، حيث تبين بأن النار اندلعت بغرفة محول كهرباء رئيس في احدى العمارات، فتم اخلاء العمارة من السكان ومن ثم استدعاء مسؤولي وزارة الكهرباء الذين قاموا بقطع الكهرباء عن المحول، ومن ثم محاصرة النار واخمادها قبل امتدادها الى الشقق والعمارات المجاورة وذلك خلال وقت قياسي دون حدوث اصابات.

