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«الإطفاء» سيطروا على حريق اندلع في محول كهرباء عمارة بالسالمية

منصور السلطان
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الثلاثاء 20 نوفمبر 2018

اخمد رجال الاطفاء فجر أمس حريقاً اندلع في غرفة محول كهرباء رئيس في عمارة بمنطقة السالمية خلال وقت قياسي قبل امتداده الى العمارات المجاورة دون حدوث اصابات.
ووفق مصدر افاد بأنه فور ورود بلاغ فجر أمس لغرفة عمليات الاطفاء يفيد باندلاع حريق في عمارة بمنطقة السالمية توجه رجال اطفاء مركز البدع الى موقع الحريق، حيث تبين بأن النار اندلعت بغرفة محول كهرباء رئيس في احدى العمارات، فتم اخلاء العمارة من السكان ومن ثم استدعاء مسؤولي وزارة الكهرباء الذين قاموا بقطع الكهرباء عن المحول، ومن ثم محاصرة النار واخمادها قبل امتدادها الى الشقق والعمارات المجاورة وذلك خلال وقت قياسي دون حدوث اصابات.


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