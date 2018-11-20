دفتر أحوال

تسبب حادث انقلاب لسيارة وقع مساء الأول من أمس على طريق الفحيحيل السريع مقابل منطقة الشعيبة باتجاه النويصيب بوفاة طفلين واصابة آخر ووالدتهم.

وفي التفاصيل كما رواها مصدر أمني بأن بلاغاً ورد مساء الأول من أمس لغرفة عمليات الادارة العامة للاطفاء يفيد بوقوع حادث انقلاب على طريق الفحيحيل السريع مقابل منطقة الشعيبة باتجاه النويصيب وعلى الفور توجه رجال اطفاء مركز الفحيحيل ورجال المرور والاسعاف الى موقع الحادث، حيث تبين بأن سيارة دفع رباعي تقودها مواطنة ومعها 3 من أطفالها انقلبت على الطريق ما تسبب بوفاة طفل ونقل المواطنة واثنين من ابنائها بواسطة الاسعاف الى مستشفى العدان حيث لفظ طفلها الثاني انفاسه فيما ادخلت المواطنة وابنها الثالث غرفة العناية المركزة.

رجال المرور قاموا بتخطيط الحادث لمعرفة اسباب انقلاب سيارة المواطنة.

