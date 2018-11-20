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توفي قارئ القرآن المصري الشهير، محمود أبو الوفا الصعيدي، أمس، عن عمر ناهز 64 عاما، وذلك بعد عودته من أداء مناسك العمرة. ونعى الشيخ محمود صديق المنشاوي، نجل الشيخ الراحل محمد صديق المنشاوي، الصعيدي، وقال عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: فقدنا اليوم قارئا كبيرا وعظيما، ولا نقول الا ما يرضي ربنا إنا لله وانا اليه راجعون.

وكان الشيخ الصعيدي، ولد عام 1954 بقرية كلح الجبل بمحافظة أسوان بصعيد مصر. وبدأت رحلته مع قراءة القرآن قبل سن الرابعة على يد والدته التي اشتهرت بتعليم أولادها القرآن الكريم، اذ كان والدها من كبار علماء الدين في القرية. وبعدها التحق الصعيدي بكتّاب القرية، ثم انتقل من أسوان للعمل في القاهرة، ليتعلم القراءات وعلوم القرآن في الأزهر. ويعد الشيخ الصعيدي من أشهر المقرئين في مصر والعالم، وكان يمتاز بصوت قوي وجميل يجذب الاسماع.

