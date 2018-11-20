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فاطمة بينغول.. معمرة تركية تبلغ من العمر 118 عاماً، عاصرت 3 سلاطين عثمانيين و12 رئيساً في عهد الجمهورية، ومازالت تتحدى الزمن.

أبصرت فاطمة النور، عام 1900، في سلانيك (تقع في اليونان حاليا)، في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، وانتقلت في سن الطفولة مع أسرتها الى ولاية بورصة شمال غربي تركيا. وتزوجت فاطمة في قرية «قوم قاضي»، حيث أنجبت 6 أبناء توفي 4 منهم، وصار لها 17 حفيدا، بينما فارق زوجها الحياة قبل 20 عاما. وتتحدى فاطمة الزمن، رفقة ابنتها البالغة من العمر 80 عاما، ويحرص أحفادها على زيارتها باستمرار، ويبلغ أكبرهم 61 عاما. وعاصرت فاطمة السلاطين عبدالحميد الثاني، ومحمد رشاد الخامس، والسلطان العثماني الأخير محمد وحيد الدين، فضلا عن مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، وصولا الى الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان. وفي حديث لوكالة أنباء «الأناضول»، قالت جميلة، الابنة الكبرى انها تعتني بوالدتها منذ عامين، وتعاني بدورها من آلام في ركبتيها. وأضافت أن 4 من أشقائها وافتهم المنية، بينما مازال لديها شقيق على قيد الحياة يبلغ من العمر ستين عاما. وأشارت أنهم يقضون يومهم بين الحقل والمنزل، حيث تنام والدتها التي لم تعد تسمع جيدًا بسبب تقدمها في العمر، حتى الظهيرة، وبعد ذلك تأخذ جميلة أمها في جولة خارج البيت. أما مختار (عمدة) القرية مصطفى أتش، فذكر أن فاطمة كانت تعمل في حقل الطماطم حتى قبل 5 أعوام.

وأوضح أن فاطمة عملت في الحقول حتى عمر 113 عاما، وأنها حتى الآن تذهب وتجلب الخبز من البقالة بنفسها. ولفت الى أنها تعاني فقط من ضعف في السمع، فضلا عن عدم تمكنها من تذكر كل شيء عن الماضي.

