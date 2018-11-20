الاخيرة

اخترع فريق بحثي صيني من جامعة «تيانغين»، جهازاً جديداً لقياس نسبة السكر في دم الانسان عبر اشارات ضوئية، ما سيمكن المرضى من مراقبة نسبة السكر في الدم من دون الألم المصاحب لأخذ عينات من الدم عن طريق الوخز بالابر.

وقال البروفيسور شيوى كه شين، قائد الفريق، ان فكرة الجهاز قائمة على أن نسبة السكر في الدم تبلغ قمتها بعد أكل الطعام بنحو ساعة واحدة، وتعود نسبته الى المستوى الطبيعي بعد ساعتين الى 3 ساعات، وفي هذه العملية، يؤثر تغير نسبة السكر في الدم على مستوى امتصاص الجلد للضوء وانعكاسه، حيث يمكن أن تعكس تلك الاشارات الضوئية مستوى نسبة السكر في الدم، بحسب ما نقلت عنه وسائل اعلام محلية. وأضاف شين أن فريق البحث قام بتجارب عديدة لقياس نسبة السكر في الدم بدون ألم على مدار 20 سنة، حيث نجح في توظيف التكنولوجيا الفائقة لالتقاط اشارات طيفية من مواضع متعددة ومعالجة البيانات التفاضلية وغيرها للتغلب على عوامل التداخل من تقلب درجة حرارة الجسم وعرق الجسم، ما رفع دقة نتائج القياس.

وأشار الى أن الفريق حصل على نوعين من براءات الاختراع في الصين والولايات المتحدة.

ونجح الجهاز الجديد في مراقبة تغير نسبة السكر في الدم على مدار ساعتين و3 ساعات بصورة متتالية بعد تناول الطعام.

