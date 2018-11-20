أحمد سيد عبدالصمد أحمد، 81 عاماً، شيع، الرجال: الحسينية الجديدة، شرق، بجانب بنك الكويت الوطني، ت: 99662424، النساء: السلام، ق3، ش303، م6 (عزاء النساء عصرا فقط)، ت: 99665252

عبدالمجيد يعقوب عبدالله العلي، 75 عاماً، شيع، الرجال: عبدالله المبارك، غرب الجليب، ق3، ش310، م15، ت: 99066138، النساء: صباح السالم، ق9، ش2، م10

محمد علي محمد عبدالله الرمضان، 60 عاماً، شيع، الرجال: الصليبخات، ق2، ش102، ج8، م1، ت: 99583381، النساء: قرطبة، ق1، ش2، م38

مريم محمد سعيد، ارملة عبدالله حسين الانصاري، 81 عاماً، شيعت، الرجال: الزهراء، ديوان الانصاري، ت: 99070658، النساء: اليرموك، ق3، ش3، ج2، م41، ت: 99050899

منال عبدالوهاب حسين السلاحي، 33 عاماً، شيعت، الرجال: المنصورية، ديوان الزايد، ق1، ش13، م17، ت: 66688337، النساء: الروضة، ق2، ش26، م30، ت: 22530543

فاطمة كرم حسين الشطي، زوجة غريب يعقوب ناصر، 75 عاماً، شيعت، الرجال: مسجد الامام الرضا، الاحمدي، ت: 50596998، النساء: حسينية العترة الطاهرة، الرميثية، ت: 55333751

عادل عبدالعزيز محمد بو البنات، 66 عاماً، شيع، الرجال: الدسمة، مسجد النقي، ت: 60010006، النساء: الدسمة، ديوان الزلزلة

حمره علي الحميدي، ارملة عبدالله دعيبيل العازمي، 76 عاماً، التشييع التاسعة من صباح اليوم بمقبرة صبحان، الاحمدي، ق2، ش1، م311، ت: 99898226، 99643535

إنا لله وإنا إليه راجعون

