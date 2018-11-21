وطن النهار

أعلنت جمعية الهلال الاحمر أمس الثلاثاء توزيع كسوة الشتاء على 220 أسرة محتاجة داخل البلاد تضم اجهزة كهربائية وسلات غذائية متنوعة.

واكدت الامين العام في الجمعية مها البرجس لـ«كونا» حرص الجمعية على توفير بيئة دافئة للاسر المحتاجة المسجلة بكشوفات الجمعية مع حلول فصل الشتاء ما دفع الجمعية للقيام بالحملة قبل بداية موسم الشتاء.

وأضافت ان توزيع المساعدات يستمر 3 ايام وتشمل الأجهزة الكهربائية والسلة الغذائية والبطانيات وكوبون الشراء من الاسواق التجارية لمساعدة 220 أسرة، موضحة انه بالتزامن مع توزيع المساعدات في الجمعية انطلق فريق ادارة المساعدات المحلية برفقة متطوعي الجمعية لتقديم مساعدات عينية على مدار 3 ايام للأسر المتضررة جراء الامطار الشديدة التي اجتاحت البلاد.

وذكرت البرجس ان الفريق توجه الى منطقة «جليب الشيوخ» و «الصليبية» وسيستمر بزيارات لمناطق أخرى لتقديم المساعدات العينية للاسر المحتاجة لتوزيع البطانيات والاجهزة الكهربائية والمواد والوجبات الغذائية.

واشارت الى ان حملة «كسوة الشتاء» تأتي في اطار المساعدات الانسانية المتواصلة التي تقدمها الجمعية مشيدة بجميع المتبرعين من الأفراد والقطاع الخاص وعلى ثقتهم المتجددة بالجمعية.

وأكدت البرجس حرص الجمعية على مد جسور التعاون والشراكة الإنسانية والخيرية بينها وبين المحسنين الذين يدعمون جهودها الإنسانية لتصل تبرعاتهم إلى المحتاجين وشرائح أخرى في المجتمع.

ولفتت الى ان الجمعية تستقبل الصدقات والزكاة من المواطنين والتي ستؤتي ثمارها على المحتاجين داخل البلاد مشيرة الى ان عطاء الكويت لن يتوقف داخل البلاد أو خارجها.

