وطن النهار

أعلن رئيس اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر الوطني «من الكويت نبدأ وإلى الكويت ننتهي» المحامي يوسف الياسين أول من أمس ان فعاليات المؤتمر في دورته الـ16 للعام الحالي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل الـ27 من نوفمبر الحالي.

وأضاف المحامي الياسين في مؤتمر صحافي عقد أول من أمس لاطلاق الحملة الاعلامية للمؤتمر ان شعار الحملة الإعلامية والمؤتمر مستمدان من مقولة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد «إن الكويت هي الوطن والوجود والبقاء والاستمرار وعلينا أن نكون قلبا واحدا في السراء والضراء».

وأوضح الياسين أن المؤتمر سيكرم في نسخته لهذا العام ستة من الرموز الوطنية، مبينا انه بعد اجتماعات متواصلة ومكثفة للجنة العليا ارتأت انتقاء نخبة من أبناء هذا الوطن الأبرار غرسوا فحصدوا وزرعوا فقطفنا وكانت لهم أياد بيضاء على صفحة وطننا الحبيب الكويت.

وذكر ان هؤلاء الرموز هم كل من العم يعقوب يوسف صالح الحميضي والعم إبراهيم عبدالله الشاهين الغانم والعم علي عبدالعزيز فارس الدبوس والعم السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي والعم فهد يوسف ثنيان الغانم والعم عبدالمحسن عبدالعزيز المخيزيم.

وأشار ان الحفل سيقام في مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي ويتخلله تكريم شخصيات كويتية متوفاة قدمت الغالي والنفيس في سبيل رفعة الكويت وذلك عن طريق عرض فيلم خاص عن جميع الشخصيات المكرمة بالمؤتمر كما سيتم تكريم عوائل تلك الشخصيات.

وقال ان رسالة المؤتمر وأهدافه وغاياته وقيمته مستمدة من عادات وتقاليد ذلك المجتمع المتماسك والمتآخي والمتلاحم مؤكدا أنه منذ أن انطلق المؤتمر في دورته الأولى وهو يعلي من القيم الوطنية الأخلاقية والمجتمعية التي تزيد من لحمة أبناء الكويت وتجمعهم ولا تفرقهم.

واكد انه «دائما ما نركز على مفاهيم الوسطية وعدم الغلو في التعاطي مع الأشياء سواء كانت وسطية الفكر والطرح أو وسطية العقيدة والسلوك بمعنى الوسطية في كل شيء اتباعا لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف واستمساكا بتقاليدنا الكويتية الأصيلة والعريقة». وأضاف انه من هذا المنطلق يسعى المؤتمر لتعميق جملة من الأهداف التي تنطلق من رسالته العامة وهي «الوطنية.. أصالة الآباء.. امتداد للأبناء» لذا تأتي الغايات متوافقة مع ذلك النداء والرسالة العامة من خلال تعزيز قيم الولاء والوفاء للكويت ونشر معنى الوسطية والوطنية بين كافة أطياف المجتمع الكويتي. وأفاد بان المؤتمر يسعى ايضا الى تعريف الشباب والأبناء بمناقب الآباء والأجداد ودعوتهم للاقتداء بهم بالإضافة إلى تعزيز مفهوم أدبيات الحوار الايجابي واحترام الرأي والرأي الآخر وأخيرا نشر وتأصيل القيم الأخلاقية الراسخة في أعماق ووجدان أبناء الكويت وأجيالها المقبلة.

