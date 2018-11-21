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الخالد تسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الإيراني


تسلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد نسخة من أوراق اعتماد السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الكويت محمد إيراني وذلك خلال اللقاء الذي تم صباح أمس في مكتبه بديوان عام وزارة الخارجية.
وأعرب الخالد خلال اللقاء عن أطيب تمنياته للسفير الجديد بأن يحظى بكل التوفيق والنجاح في مهام عمله لدى الكويت وللعلاقات الثنائية التي تربط البلدين المزيد من النمو والازدهار.
حضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.


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